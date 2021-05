Isola dei Famosi 2021, l’allarme del medico: “Troppo magri”/ “Rischiano l’anoressia”

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 si svolgerà il prossimo 7 giugno con i naufraghi che cominciano a sentire la fatica dell’avventura. Tutti i concorrenti hanno perso molto peso e il loro fisico comincia a risentire del cambiamento al punto che alcuni naufraghi, a causa di improvvisi svenimenti, sono stati sottoposti anche ad accertamenti medici. Tra i concorrenti che hanno perso più peso ci sono Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli, Awed e Valentina Persia che hanno perso più di 15 kg. Gilles Rocca, rientrato in Italia, aveva addirittura perso 21 kg. Una perdita di peso notevole in poco più di due mesi che sta allarmando gli esperti della nutrizione. In un’intervista al settimanale NuovoTv il medico nutrizionista Nicola Sorrentino lancia l’allarme per la salute dei naufraghi.

IGNAZIO MOSER, CAPELLI RASATI A ZERO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Video, Blasi "Stai da Dio"

L’allarme del nutrizionista per la salute dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Senza cibo, con un solo pugno di riso e ciò che riescono a pescare, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono sempre più magri. Motivo che ha spinto il nutrizionista Nicola Sorrentino a rivolgere un appello alla produzione. “Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia”, ha spiegato il medico sottolineando come per dimagrire non basti non mangiare e che il digiuno sia estremamente mericoloso per il fisico. Per sopperire alla mancanza di cibo, durante la puntata dell’Isola dei Fmosi che ha decretato l’eliminazione di Fariba Tehrani e Angela Melillo, grazie al sacrificio di Ignazio Moser che ha accettato di dare un taglio netto a barba e capelli, la produzione ha concesso ai naufraghi una settimana di pasta. Basterà per far rimettere un po’ in sesto i concorrenti, ormai stanchissimi e sempre più magri?

LEGGI ANCHE:

Jeremias Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021/ "Rasatura Ignazio? Sottomissione!"Isolde Kostner non riconosce la sorella Silvia/ llary Blasi: "Forse è imbucata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA