Isola dei famosi 2021/ Nel cast Alex Nuccetelli, Valentina Persia e Akash Kumar?

L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, prenderà il via il prossimo lunedì 8 marzo, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi si è parlato della possibile partecipazione di Elisa Isoardi al reality show. Secondo quanto riportato da Tv Blog, la conduttrice Rai ha negato fermamente l’indiscrezione, che però si fa sempre più insistente. Del resto la Isoardi nelle ultime settimane ha frequentato i corridoi Mediaset in due occasioni, prima a Striscia la notizia e poi a Verissimo. Sempre Tv Blog ha svelato che Patrizia Rossetti avrebbe detto di no al programma. Ma non mancano altri possibili concorrenti, secondo il sito. Il primo nome è quello della comica Valentina Persia, storica protagonista del varietà “La sai l’ultima?”.

Isola dei Famosi 2021: nel cast anche Alex Nuccetelli e Clemente Russo?

Direttamente dalla tredicesima edizione di “Ballando con le stelle” sarebbe in arrivo all’Isola dei famosi 2021 il modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar. Tra i papabili concorrenti spicca anche il nome di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia, entrambe concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo nome proposta da Tv Blog è quel di Clemente Russo. Il pugile ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip da cui è stato espulso a causa di alcune affermazioni ingiuriose e istiganti al femminicidio. Russo potrebbe partecipare all’Isola dei famosi 2021 come concorrente ufficiale o solamente come guest star. Per quanto riguarda l’inviato si rafforza l’ipotesi Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.



