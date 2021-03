Isola dei Famosi 2021, nominati e pagelle/ Akash nel mirino, Vera Gemma conquista!

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della seconda puntata

Si entra nel vivo del gioco nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi prende in mano le redini della conduzione e appare subito molto più rilassata della prima puntata, seppur talvolta tiene ritmo e parola fin troppo veloci, probabilmente rientrando perfettamente nei tempi televisivi. Ironia e sarcasmo comunque non stancano mai, quindi VOTO 7,5 per lei.

Anche Tommaso Zorzi si è ben adagiato sulla poltrona dell’opinionista e ha finalmente iniziato a sfoggiare quel pepe mostrato al Grande Fratello Vip che ne ha fatto la star dello show. Domande pungenti e commenti al veleno non sono infatti mancati: VOTO 8. Manca invece ancora un po’ di spirito a Iva Zanicchi che, tra qualche battuta e gaffe, regale ben poche opinioni pungenti. VOTO 5,5. Nella seconda puntata anche alcuni dei concorrenti in gara hanno tirato fuori unghie e carattere, mostrando lati di se inediti. Di chi si tratta?

Vera Gemma ed Elisa Isoardi donne leader!

Partiamo da Vera Gemma, finora tra le regine indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021. Si può amarla o odiarla ma una cosa è certa: crea dinamiche e discussione, oro colato per un reality. VOTO 8. Altra leader indiscussa viene dall’altro gruppo, i Rafinados, ed è Elisa Isoardi. A differenza di Vera, Elisa è sempre pronta a mettere una buona parola e placare gli animi del gruppo, mantenendo un buon equilibrio ma con decisione. VOTO 7,5. È stata presa di mira invece Angela Melillo che ha comunque dimostrato di avere carattere. VOT 6,5 Vince al televoto ma rimane sottotono Drusilla Gucci. VOTO 6. Fa discutere ma risulta ben poco simpatico Akash Kumar con uscite talvolta sgarbate, risposte un po’ spocchiose. Va bene la consapevolezza, ma il limite è molto sottile. VOTO 4,5. Bene ma non ancora protagonisti Awed, Francesca Lodo e Gilles Rocca VOTO 6 Non classificato invece Gascoigne, così come la Martani, finora citata ancora solo per le sue abitudini alimentari.

I nominati, nuovi concorrenti e l’eliminato della seconda puntata

Il Visconte Guglielmotti è stato l’eliminato di questa settimana ma ha deciso, dopo le insistenze di Ilary Blasi, di rimanere in gioco a Parasite Island. VOTO 5,5. Promettono bene, invece, i quattro nuovi arrivati: Beppe Braida, Brando Giorgi, Miryea Stabile e Valentina Persia. I nominati di questa settimana sono Akash Kumar e Angela Melillo. La prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 22 marzo su Canale 5.



