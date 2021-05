Isola dei Famosi 2021 nominati e pagelle/ Da Cerioli a Iva Zanicchi: malori e lacrime

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 15esima puntata

“Vi garantisco che sarà una serata ricca di avvenimenti” ha annunciato Ilary Blasi all’inizio della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. In realtà si inizia con grande lentezza, tra tante prove ma poche dinamiche di gioco. Non ci sono dubbi sul fatto che Ilary si conferma grande patrona di casa: i suoi tempi televisivi sono ottimi, le battute sempre al momento giusto e, spesso, a stemperare ritardi o difficoltà tecniche. Non possiamo che elogiare il lavoro fatto in queste 15 puntate. VOTO 7,5.

Un Tommaso Zorzi molto lucido questa sera: merito dell’assenza di Gilles Rocca? Opinioni fredde e dirette, ma anche complimenti per coloro che davvero lo meritano. VOTO 7. Più lucida e attenta questa sera anche Elettra Lamborghini. VOTO 6. Serata difficile, invece, per Iva Zanicchi che a causa di un malore abbandona la diretta prima che finisca.

Beatrice Marchetti regina dell’isola, Cerioli in difficoltà

La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 procede un po’ sottotono. Con l’uscita di Gilles Rocca e Ubaldo Lanzo i toni si sono abbassati molto e anche le dinamiche. Grande protagonista Awed, non per liti ma per una bella sorpresa arrivata visto anche il suo forte dimagrimento: una fetta abbondante di parmigiana che decide di mangiare da solo. VOTO 6. Anche Valentina Persia è tornata quella dei primi tempi: addio aggressività, torna invece la sua simpatia e la fragilità mostrata solo in pochi casi. VOTO 7. Procede bene la permanenza di Ignazio Moser anche se non è ancora ben addentrato nelle dinamiche di gioco. VOTO 6,5. Un po’ in disparte invece Francesca Lodo, Angela Melillo e Miryea Stabile, che anche nelle prove (dove sono molto forti) non spiccano questa sera. VOTO 5,5. Andrea Cerioli, invece, ce la mette tutta per diventare leader e finisce per sentirsi male. Eppure non molla, grazie anche agli incoraggiamenti della sua fidanzata Arianna (per la quale versa un fiume di lacrime). VOTO 6,5. Bellissima avventura questa che sta invece portando avanti Beatrice Marchetti totalmente da sola su Playa Imboscadissima. VOTO 7,5.

Le pagelle dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Nel gruppo degli arrivisti a spiccare è sicuramente Isolde Kostner. Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi vince tutte le prove e diventa ancora una volta leader. VOTO 7. Chi invece ci aiuta a non annoiarci e alimenta le dinamiche di gioco è Emanuela Tittocchia ma, finora, i più forti in questo senso, in un modo o nell’altro, sono andati via. VOTO 7. A parte le sue previsioni dall’universo, Fariba Tehrani non si rende particolarmente utile al gioco (così come Rosaria). VOTO 5. Schietto Matteo Diamante, indistruttibile Roberto Ciufoli. VOTO 6,5. Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono: Fariba Tehrani, Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia.



