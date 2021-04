Isola dei Famosi 2021, nominati e pagelle/ Isoardi e Brando abbandonano, Gilles Rocca in crisi

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della nona puntata

Serata di brutte notizie all’Isola dei Famosi 2021. La diretta (in differita) della nona puntata ha infatti inizio con due annunci: l’abbandono di Brando Giorgi per un problema di salute e l’incidente all’occhio di Elisa Isoardi. Ma a stemperare l’atmosfera, tra battute e gaffe, come sempre lei: Ilary Blasi. La regina dell’Isola riesce a regalare un sorriso ai telespettatori sempre e comunque. VOTO 8.

Regala consigli e perle di saggezza Iva Zanicchi ma poche parole da vera opinionista sui concorrenti in gara. VOTO 6 Continua ad essere poco opinionista da programma televisivo e più telespettatrice Elettra Lamborghini. La simpatia di certo non manca, c’è qualche ammonimento e qualche ‘Non si fa così’ ma poche motivazioni argomentate. VOTO 5,5 Tommaso Zorzi incarna invece perfettamente il ruolo di opinionista anche in questa nona puntata. VOTO 7

Due abbandoni, Gilles Rocca in crisi

Come se la sono cavata invece i concorrenti in questa nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021? Se l’abbandono di Brando Giorgi è sicuramente una brutta notizia, anche perché al centro di molti scontri e dinamiche, il ritorno in scena delle amazzoni – Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi – serve a colmare questo vuoto. D’altronde è scatenata Vera, pronta a tutto e tutti da vera guerriera. Atteggiamento che ci piace. VOTO 7,5. Miryea lancia frecciatine e risate random ma non è ancora chiara quale sia la sua vera personalità. VOTO 5,5 Da vera combattente, Elisa Isoardi non vuole mollare ma è costretta alla fine a farlo per lo stesso motivo di Brando. VOTO 7,5 Continua ad essere nel mirino Gilles Rocca che, forse proprio per questi attacchi, nelle ultime puntate ha fatto un passo indietro e lo vediamo meno protagonista (se non che di accuse). VOTO 6. In crescita invece il percorso di Andrea Cerioli: più partecipe a gioco e dinamiche, conquista anche la collana da leader. VOTO 6,5 Poco partecipi stasera Angela Melillo, Isolde, Ciufoli e Paul. VOTO 5,5

I nominati della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021

Awed e Beatrice, chi dice il vero? Qualcuno dei due non la conta giusta e la scenetta andata in onda all’Isola dei Famosi ha fatto sorgere più di qualche dubbio. VOTO 5 Fariba Tehrani accusa gli altri di strategia ma non sembra disdegnarla, soprattutto quando va a riferire parole di altri di nascosto. VOTO 5 A risollevare la media-voto dei naufraghi c’è lui: Ubaldo Lanzo. Vera rivelazione di quest’Isola, tanto divertente quanto schietto. VOTO 8 Bella la sensibilità di Francesca Lodo ma un po’ troppe lacrime. VOTO 6. Valentina Persia non si discute: per qualcuno è troppo irruente, per altri unica nel suo genere. Fatto sta che continua ad essere una grande protagonista di questa edizione. VOTO 7. Nessun nominato in questa nona puntata. Fariba è finita in nomination diretta. Con lei Beatrice Marchetti.



