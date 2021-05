Isola dei Famosi 2021, nominati e pagelle/ Isolde imbattibile, Miryea al limite

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 17esima puntata

Malumori, lacrime e polemiche non sono mancati durante la diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Il gruppo riunito ha manifestato non pochi dissapori che vertono su due temi sempre caldi: il cibo e i lavori nella playa. A gestire i drammi della puntata sempre lei, Ilary Blasi. La parola d’ordine della conduttrice è ironia, chiave con la quale affronta ogni tipo di situazione, bella o brutta che sia. Così, quando Miryea crolla in lacrime per la fame, lei scherza “Ti sei commossa?”. Unica: VOTO 8.

Rimane poco centrata nel ruolo di opinionista Elettra Lamborghini: non incisiva, a tratti anche timida nel dire la sua. VOTO 5. Quasi assente in questa puntata Iva Zanicchi: la cantante dà consigli più che opinioni, per questo il ruolo in studio non sembra calzarle perfettamente. VOTO 5,5. A tenere vivi animi e polemiche c’è lui: Tommaso Zorzi, che in questo ruolo continua a funzionare bene. VOTO 7.

Isolde sempre più vincente, Matteo Diamante stoffa da leader

La 17esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 rende ormai ben chiari quali sono gli equilibri all’interno del gruppo ormai riunito. L’imbattibile Isolde Kostner si riconferma leader anche questa volta. Non ha paura delle prove ma dimostra anche di non averne nel dire la sua. VOTO 7,5. Ignazio Moser esce finalmente allo scoperto e ci dimostra che oltre i muscoli c’è anche un carattere determinato. VOTO 6,5 Angela Melillo, dove sei? Assente in questa nuova puntata. VOTO 4 Roberto Ciufoli è sempre meno gradito al gruppo per motivazioni ancora non del tutto chiare. Resta il dubbio che non si stia esponendo del tutto. VOTO 5,5 Alti e bassi per Awed, ormai davvero provato fisicamente da quest’Isola. L’umore rimane alto, le prestazioni meno. VOTO 5,5 Chi non perde l’entusiasmo è sicuramente Matteo Diamante: pronto a provocare quando serve, a dire la sua senza timore, a mettersi in gioco sempre e comunque. Ha la stoffa da leader e da concorrente di reality. VOTO 7.

I nominati e l’eliminato della 17esima puntata

Quando non parla con l’universo, Fariba ci regala qualche momento divertente ma, ultimamente, appare un po’ sottotono. VOTO 6. Altalenante come le onde del mare, l’umore di Miryea Stabile tocca picchi di felicità e subito dopo di grande sconforto. L’Isola si fa sentire anche per lei. VOTO 6. Si può amarla o mal sopportarla, di certo Valentina Persia è una concorrente che non si arrende e combatte fino alla fine. Poi ci regala sempre un po’ di quel trash che non duole mai. VOTO 6,5. Rosaria Cannavò deve ancora esplodere, per il momento rimane nelle retrovie. VOTO 5,5. Fortissime, invece, le due amazzoni di Playa Imboscadissima: VOTO 7 per Beatrice e Francesca. Concludiamo con i nominati della 17esima puntata dell’Isola dei Famosi che sono Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Eliminata Emanuela Tittocchia.



