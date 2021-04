Isola dei Famosi 2021 nominati e pagelle/ Ritiro Paul Gascoigne, Matteo Diamante-Francesca Lodo Ilary cupido?

Isola dei Famosi 2021, le pagelle dell’11esima puntata

Serata di grandi difficoltà per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Siamo giunti all’undicesima puntata e, per l’occasione, Ilary Blasi abbandona il look mostrato finora e arriva con un tubino corto nero molto sensuale e capelli sciolti a onde. Ci sarebbe da farle complimenti già per questo ma, come sempre, è la sua conduzione a piacerci. Il suo sarcasmo e la sua ironia, che stemperano anche il momento più difficoltoso, sono la sua cifra e, chiaramente, la sua arma vincente. In versione cupido cerca di smuovere l’ambiente della Palapa cercando di innescare delle dinamiche amorose tra i concorrenti specialmente tra Matteo Diamante e Francesca Lodo, i due dimostrano di apprezzarsi molto ma… per ora resta una fantasia dallo studio della nostra Ilary Blasi. Il primo passo è stato fatto ora vedremo cosa succederà tra i due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 VOTO 8.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta, eliminato e nuovi concorrenti: Vera e Fariba nominate

Una Elettra Lamborghini particolarmente polemica e attenta alle regole delle gare quella di questa puntata, pronta a notare ogni possibile imbroglio dei concorrenti. Oggi anche molto pungente. VOTO 6,5. Un po’ sottotono questa sera Iva Zanicchi ma comunque attenta alle dinamiche della palapa. VOTO 6. Sempre sul pezzo, invece, Tommaso Zorzi, perfetto nel ruolo di opinionista. VOTO 7,5

Nicole, sorella Miryea Stabile/ "Non mollare, sei leggerissima ed è una cosa bella"

Gli Arrivisti contro Gilles Rocca, Vera Gemma al centro delle polemiche

L’arrivo in palapa di 4 nuovi concorrenti – Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, detti anche gli Arrivisti – è servita a smuovere sin da subito le acque, anche perché sono partiti subito all’attacco e di un concorrenti in particolare: Gilles Rocca. L’atteggiamento di Gilles di questa sera non è sicuramente da lodare, a sua discolpa possiamo parlare di gran fame e di attacchi continui nei suoi riguardi, ma questo non basta a giustificarlo. VOTO 5. Più tenera questa sera, invece, Valentina Persia, rispetto alle ultime puntate. Sarà stata la cioccolata di lunedì? VOTO 6. Vera Gemma ancora grande protagonista: un po’ isolata, tanto attaccata ma ben poco abbattuta. VOTO 7,5. Chi è abbattuto per la fame è invece Andrea Cerioli che ci dà l’impressione di un grande potenziale non utilizzato al meglio in questa avventura. VOTO 6. Rimane ancorato alla questione donne/due di picche Awed che vorrebbe vedere protagonista anche per altro. VOTO 5.

Vera Gemma "Ho pianto per mia mamma Natalia che è morta"/ Lodo "Non strumentalizzare"

I nominati dell’11esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo, Beatrice Marchetti e Angela Melillo continuano a dimostrare di essere donne davvero forti, anche più degli uomini di questa Isola dei Famosi 2021. La prima, infatti, conquista anche la collana da leader in questa puntata. VOTO 7 per entrambe. Isolde e Roberto Ciufoli sono i ‘lavoratori’ di quest’Isola ma, quando si tratta di partecipare alle dinamiche del gruppo, sono quasi assenti. VOTO 5,5. Sottotono e piuttosto silenziosa rispetto a quanto ci ha abituati è stata Fariba Tehrani. Rimane però la meno amata dal gruppo. Troppo pettegola? VOTO 5,5. Lunatica nell’umore così come nelle amicizie Miryea Stabile che continua ad essere per questo poco chiara come persona e personaggio. VOTO 5. Burbero, lamentoso ma anche per questo simpaticissimo: Ubaldo Lanzo ormai ci ha conquistati. VOTO 7. Si è invece ritirato Paul Gascoigne per un infortunio. Concludiamo con i nominati della puntata che sono: Fariba e Vera Gemma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA