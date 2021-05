Isola dei Famosi 2021 oggi 28 maggio non va in onda/ Ilary Blasi torna lunedì per…

Se speravate di godervi una nuova puntata de L’Isola dei Famosi oggi, venerdì 28 maggio, su Canale 5 rimarrete delusi. Il reality di Canale 5 sta per chiudere i battenti e in vista del gran finale dello show, Mediaset ha deciso di dimezzare a una puntata settimanale la diretta con Ilary Blasi. Ecco perché dalla scorsa settimana l’Isola va in onda solo di lunedì e non più anche di venerdì. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice ha annunciato che la finale è prevista per lunedì 7 giugno, ciò vuol dire che la prossima puntata – quella del 31 maggio – sarà la semifinale. Bisognerà poi attendere un’altra settimana, l’ultima, per assistere alla finalissima che però non si terrà in Italia, stando alle ultime anticipazioni, ma in Honduras.

Ilary Blasi, gaffe con Luca Marini all'Isola/ "Amico di Fariba", lui "Proprio no!"

Isola dei Famosi 2021 torna lunedì per la semifinale

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 sarà proclamato in diretta con i concorrenti ancora in Honduras e non in Italia, stando alle ultime indiscrezioni. Questa sera il reality condotto da Ilary Blasi non andrà in onda e lascerà invece spazio alle ultimissime puntate de Il Segreto. La soap che per anni ci ha accompagnato nei pomeriggi e nelle prime serate di Canale 5 chiude ufficialmente i battenti e questa sera, subito dopo Striscia la Notizia, mostrerà al pubblico il suo finale, svelando questo ‘segreto’ di cui tanto si parla.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi Vs Akash "Non volevi tornare ma sei ancora qua"/ Lui "Non c'è rispetto"Ilary Blasi e Jeda: "Presto a cena insieme"/ Smacco a Vera Gemma e invito in diretta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA