Isola dei Famosi 2021 replica streaming video/ Come seguire la puntata in diretta

Ci siamo, L’Isola dei Famosi 2021 da lunedì 12 aprile torna in prima serata su Canale 5 con la nuova ed imperdibile ottava puntata. Dopo lo stop forzato di giovedì scorso per lasciare spazio all’edizione spagnola “Supervivientes”, Ilary Blasi è prontissima per una nuova diretta del reality show di successo giunto alla quindicesima edizione. Accanto a Lady Totti come sempre il trio di opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi pronti a stuzzicare e punzecchiare i naufraghi in Honduras. Oltre alla consueta diretta televisiva trasmessa da Canale 5, l’Isola potrà essere seguita comodamente anche online in diretta streaming. Come? Semplice collegandosi al sito Mediaset play oppure scaricando l’app Mediaset Play disponibile sia per dispositivi Android che iOs. Una volta scaricata l’app, disponibile per smartphone e tablet, potrete comodamente seguire la diretta del reality show in contemporanea alla diretta tv. A differenza della diretta su Canale 5, lo spettatore tramite l’app Mediaset Play potrà usufruire anche della funzione restart potendo così recuperare degli spezzoni persi. Non solo, con Mediaset Play è possibile rivedere tutta la puntata, ma anche dei contenuti singoli come il momento delle nomination oppure quello dell’eliminazione.

BRANDO GIORGI/ "Con 3 discussioni sull'isola resisti come un gatto in tangenziale"

Isola dei Famosi, daytime e streaming video

La diretta streaming video de L’Isola dei Famosi 2021 è disponibile sia sul sito mediasetplay.it che tramite l’app Mediaset Play. Non solo tramite questi canali è possibile vedere non solo la puntata in diretta o in differita, ma anche il daytime che tutti i giorni mostra al pubblico la vita dei concorrenti naufraghi sull’isola. Questi sono gli orari del daytime dell’Isola dei Famosi 2021: ore 16.15 su canale 5, ore 13.00 e alle 18. 00 su Italia 1, ore 16.00 e e ore 20.30 su Mediaset Extra. Ma non finisce qui, L’Isola dei Famosi è visibile anche in seconda serata su La5. Infine ricordiamo che tutte le puntate del daytime, ma anche le puntate del reality show condotto da Ilary Blasi sono disponibili sempre e in qualsiasi momento sulla piattaforma e app di mediaset Play.

LEGGI ANCHE:

PERCHÈ BEPPE BRAIDA SI È RITIRATO DALL'ISOLA DEI FAMOSI?/ Genitori col Covid, "Noi.."Isola dei famosi 2021/ Eliminato e diretta: Vera Gemma torna in Palapa

© RIPRODUZIONE RISERVATA