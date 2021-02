Isola dei Famosi 2021 slitta la data di partenza/ Tutta colpa di Montalbano?

L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, non partirà lunedì 8 marzo 2021, rivela TvBlog. Il reality avrebbe dovuto partire una settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip (il 1° marzo) e concluso anche il Festival di Sanremo (dal 2 al 6 marzo). Ma i programmi di casa Mediaset sono cambiati. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, lunedì 8 marzo su Ra 1 andrà il nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano” dal titolo “Il metodo Catalanotti”. C’è grande attesa per quello che potrebbe essere l’ultimo appuntamento con il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Nell’estate 2019, la casa di produzione Palomar ha girato tre episodi de “Il Commissario Montalbano”, due dei quali sono stati trasmessi nel 2020. Il terzo è stato quindi rimandato al 2021 e potrebbe segnare la fine della fortunatissima e amatissima fiction, in onda dal 1999. Ricordiamo che nel 2019 sono mancati lo scrittore Andrea Camilleri e il regista Alberto Sironi. Gli ultimi due episodi di Montalbano, infatti, sono stati diretti da Luca Zingaretti.

L’Isola dei famosi 2021: rimandata la data di partenza del reality?

Sembra quindi che Mediaset abbia deciso di evitare lo scontro con “Il commissario Montalbano”, con quello che potrebbe essere l’ultimo appuntamento con la fiction. La prima puntata de “L’Isola del famosi 2021” dovrebbe andare in onda giovedì 11 marzo, quando inizialmente era prevista la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. In questo caso “L’Isola” si scontrerebbe con il finale di “Che Dio ci aiuti 6” con Elena Sofia Ricci. Anche “L’isola”, come il Grande Fratello Vip, dovrebbe mantenere i due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì in prima serata. Queste quindi le ultime indiscrezioni su “L’isola dei famosi”, anche se da qui a marzo tutto può ancora cambiare. Intanto in casa Mediaset prosegue la preparazione della nuova edizione de “L’Isola dei famosi”, fra scelta dei naufraghi, opinionisti e inviato.



