Isola dei Famosi 2021 Streaming video/ Come vedere la prima puntata in diretta

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING L’ISOLA DEI FAMOSI

L’attesa è finita. Da lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, parte ufficialmente l’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi che avrà al proprio fianco come compagni d’avventura Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti. Oltre alla diretta televisiva garantita, Mediaset assicura al proprio pubblico anche la diretta streaming. Collegandosi al sito Mediaset play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per smartphone e tablet, è possibile seguire contemporaneamente alla diretta televisiva anche la diretta streaming che prevede, inoltre, la funzione restart garantendo così, anche ai ritardatari, la possibilità di vedere dall’inizio la puntata. Grazie a Mediaset Play, inoltre, è possibile rivedere la puntata in qualsiasi momento, ma anche guardare video singoli e contenuti esclusivi sui naufraghi.

EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia Mia

ISOLA DEI FAMOSI: ORARI E DAYTIME

Attraverso l’app Mediaset Play o il sito internet è possibile vedere anche il daytime che, ogni giorno, mostrerà al pubblico la vita dei naufraghi. Dal 16 marzo, il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 sarà trasmesso alle 16.15 su canale 5, alle 13 e alle 18 su Italia 1, alle 16 e alle 20.30 su Mediaset Extra e tutte le sere, in seconda serata, su La5, intorno all’una di notte mentre il sabato alle 14.. Su Italia 1 e canale 5 il daytime sarà trasmesso dal lunedì al venerdì. Naturalmente, anche tutte le puntate del daytime possono essere visti in qualsiasi momento su mediaset Play che consente di restare informati sulla vita dei naufraghi e di scoprire anche dettagli inediti sui naufraghi, sulle loro storie personali e sulla location che sarà la loro casa per le prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

Sheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdownAwed, Simone Paciello/ Chi è? Da Youtuber a commentatore tv con GF Vip Party (Isola dei famosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA