Isola dei Famosi 2021, vincitore e pagelle/ Classifica finale: Awed trionfa, Valentina Persia guerriera

Isola dei Famosi 2021, com’è andata questa edizione? Le pagelle

L’Isola dei Famosi 2021 giunge a termine. La finale ci regala non poche emozioni e colpi di scena a partire dal vincitore che è Awed. È lui il primo classificato, seguito al secondo posto da Valentina Persia e al terzo da Andrea Cerioli. Passiamo dunque alle pagelle di questa edizione. Regina indiscussa di questa edizione è lei: Ilary Blasi. Il bilancio di questa sua prima volta alla guida del reality dei naufraghi è più che positivo, d’altronde la sua ironia è travolgente e riesce ad alleggerire anche i momenti più difficili (o noiosi!). Speriamo, dunque, nel bis. VOTO 8,5.

Finisce in positivo anche il bilancio dell’avventura di Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista. Sempre attento e sul pezzo, pungente quanto basta e incoraggiante quando serve, Tommaso è sicuramente nella sua zona comfort. VOTO 7,5. Bene ma non benissimo Iva Zanicchi. Non sono mancati saggi consigli e qualche simpatica battuta ma forse quello dell’opinionista non è proprio un ruolo che le si adatta al 100%. VOTO 6. Concludiamo con Elettra Lamborghini che ha portato un po’ di colore e tanta leggerezza ma ben poche opinioni. VOTO 5.

Le pagelle dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2021

MATTEO DIAMANTE: È stato il primo eliminato della finale dell’Isola dei Famosi ma, probabilmente, meritava qualcosa in più. Di certo non meritava la nomination dell’amico Awed alla semifinale. Ottimo percorso, seppur iniziato tardi rispetto agli altri. Un tempo, questo, mancato per fare quel salto verso la vittoria. VOTO 6,5.

BEATRICE MARCHETTI – Lei è stata la naufraga per eccellenza di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Forte, coraggiosa, mai arrendevole, nonostante le difficoltà. Beatrice è la vincitrice morale di questa edizione: è riuscita a portare avanti, totalmente da sola, la vita sull’Isola, reinventandosi e divertendosi. Riscoprendo se stessa nella sopravvivenza. Un percorso bellissimo. VOTO 8,5.

IGNAZIO MOSER – Calma, forza e coraggio sono le qualità che è riuscito a dimostrare nel corso dei due mesi di permanenza sull’Isola. Impossibile negare che il gesto di tagliare tutti i capelli per il bene del gruppo ha fatto presa e non poco sul pubblico a casa. Una ‘mossa’ che gli ha assicurato la finale ma che non è bastata a portarlo sul podio. VOTO 7.

Il podio dell’Isola dei Famosi 2021: Cerioli terzo,

ANDREA CERIOLI – In tanti puntavano su di lui come possibile vincitore di questa edizione dell’Isola, ha comunque conquistato il podio, seppur non in vetta. Il suo percorso è stato turbolento, tra un lamento e un sorriso, tra tanti scontri e antipatie, amicizie perse e poi riprese. Forse il percorso più altalenante ma anche perché Andrea non ha avuto paura di essere se stesso in tutto e per tutto. VOTO 7,5.

VALENTINA PERSIA – Una vera guerriera, una donna che non ha timore di ammettere le sue fragilità e debolezze e, per questo, ancora più forte. Valentina ce l’ha messa davvero tutta, nel corpo e nel cuore. Il suo è sicuramente uno dei più bei percorsi di quest’Isola dei Famosi. VOTO 8

AWED – Non sempre limpido nelle sue azioni, spesso palesemente stratega, ha incantato il pubblico con la sua innata simpatia. Il suo esordio in Tv gli regala grandi soddisfazioni ed è infatti proprio lui a trionfare e a conquistare il primo posto in questa edizione dell’Isola dei Famosi. VOTO 7

