Isola dei Famosi 2022, 11a puntata/ Diretta ed eliminati: una tentazione per Blind

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta undicesima puntata

L’Isola dei Famosi 2022 torna in onda oggi, lunedì 25 aprile, in prima serata, con l’undicesima puntata con Ilary Blasi al timone. Accanto alla conduttrice ci saranno, come sempre, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, pronti a commentare senza filtri le dinamiche degli ultimi giorni e a bacchettare i concorrenti. Cosa accadrà, dunque, questa sera nel corso della puntata? Alvin, nella Palapa, accoglierà i naufraghi che, nel corso della serata, saranno i protagonisti di una prova ricompensa, di una prova leader e non solo.

Ilona Staller/ Dal dramma del figlio rapito agli attacchi di Nicolas Vaporidis

Tutti i concorrenti, infatti, saranno protagonisti di duelli all’ultimo sangue che saranno fondamentali per la sopravvivenza nel gioco. Dai duelli all’ultimo sangue, infatti, dipenderanno le nomination: i perdenti dei duelli, infatti, saranno i primi nominati della serata. Chi, dunque, finirà al televoto per primo?

Marco Senise/ “Sono stato male, a Playa Sgamada mi darò da fare”: promessa mantenuta?

Isola dei Famosi 2022: la missione di Clemente Russo

Protagonista della serata sarà anche Clemente Russo. Nella scorsa puntata, il pugile è su Playa Sgamata, ha vinto la sfida al televoto contro Gustavo Rodriguez che è stato definitivamente eliminato. Tuttavia, Clemente non è ancora tornato ufficialmente in gara. Durante l’undicesima puntata avrà la possibilità di farlo. Ilary Blasi, infatti, lo metterà davanti ad una missione impossibile: se riuscirà a superarla tornerà in gioco. Qualora, tuttavia, dovesse fallire finirà direttamente al televoto e sarà il pubblico a dover decidere se salvarlo o meno.

Estefania Bernal/ Su Instagram spunta una foto hot, fan in delirio…

Nel corso della serata, inoltre, sarà chiuso il televoto tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller. Chi abbandonerà la Palapa? A deciderlo, naturalmente, sarà il pubblico. Dai sondaggi, in pole per restare la Palapa è il fratello di Guendalina: sarà davvero così?

La scelta di Blind all’Isola dei Famosi 2022: cosa farà?

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022 a vincere la prova leader è stato Blind che, dalle anticipazioni, questa sera, dovrà fare una scelta difficile. Pare, infatti, che Blind sarà posto di fronte ad una tentazione e dovrà scegliere per se stesso o per il gruppo: cosa farà? Non mancheranno, naturalmente, anche questa sera litigi e confronti tra i concorrenti e ci saranno anche per alcuni naufraghi la possibilità di parlare con i parenti in studio.

L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, dunque, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. In studio, inoltre, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino accoglieranno l’ultimo eliminato Gustavo Rodriguez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA