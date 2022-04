Isola dei Famosi 2022, 12a puntata/ Diretta ed eliminato: lite Guendalina-Laura, Roger e Beatriz lo scontro

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta dodicesima puntata 29 aprile

L’Isola dei Famosi 2022 continua a regalare colpi di scena al pubblico che, questa sera, seguirà la dodicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Quella in onda questa sera sarà una puntata ricca di scontri e di confronti dopo le ultime dinamiche che hanno portato i naufraghi a litigare in Honduras. Accanto ad Ilary Blasi, come sempre, ci saranno gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che commenteranno tutto ciò che accadrà nella Palapa dove si ritroveranno i naufraghi sotto la guida dell’inviato Alvin.

Uno dei momenti più attesi è sicuramente il faccia a faccia tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. Forti e senza peli sulla lingua, nelle scorse ore, Guendalina e Laura sono state le protagoniste di una lite scatenata dal cibo. Guendalina ha scelto di offrire del cocco solo agli ex compagni di tribù Cucaracha scatenando la rabbia di Laura e Clemente che non hanno affatto gradito l’atteggiamento della Tavassi. Questa sera, la Blasi metterà Guendalina e Laura l’una di fronte all’altra per la resa dei conti.

Il triangolo amoroso tra Estefania, Roger e Beatriz all’Isola dei Famosi

Non ci saranno solo discussioni, ma si parlerà anche d’amore nel corso della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. In particolare, Ilary Blasi proverà a chiarire tutti i punti della storia tra Estefania, Roger e Beatriz Marino che ha accettato di partire per l’Honduras per avere un chiarimento faccia a faccia con l’ex fidanzato.

Dopo i confronti delle scorse puntate, questa sera, Beatriz si confronterà sia con Roger che le avrebbe fatto delle promesse prima di partire per l’Honduras sia con Estefania che ha speso parole importanti per Roger parlando anche di matrimonio. Cosa accadrà questa sera tra Beatriz, Roger ed Estefania? Roger sceglierà di restare con la sua compagna d’avventura o tornerà da Beatriz?

L’ansia di Carmen Di Pietro

Spazio, poi, alla preoccupazione di Carmen Di Pietro che è sempre più in ansia per il figlio Alessandro che continua ad essere insofferente nei suoi confronti volendo più indipendenza autonomia. Ilary Blasi, inoltre, nel corso della serata chiuderà ufficialmente il televoto all’Isola dei Famosi ed uno tra Edoardo, Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez abbandonerà la Palapa per raggiungere Playa Sgamada.

Inoltre, anche su Playa Sgamada ci sarà l’esito del televoto che decreterà chi tra Lory Del Santo, Marco Senise e Ilona Staller dovrà abbandonare definitivamente l’Isola per il volere del pubblico.

