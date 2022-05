Isola dei Famosi 2022, 13a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto Roger-Beatriz

Isola dei Famosi 2022: stasera 2 maggio il 13esimo appuntamento

L’Isola dei Famosi 2022 apre la nuova settimana con l’appuntamento del lunedì di oggi 2 maggio. Si tratta della tredicesima puntata in onda questa sera su Canale 5 in compagnia di Ilary Blasi e dei due opinionisti in studio: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quella in onda questa sera si preannuncia come sempre una puntata ricca di scontri e confronti che Alvin, inviato in Honduras, cercherà di placare con la sua consueta calma.

Tra i momenti più attesi della sera all’insegna dell’Isola dei Famosi 2022, il confronto tra Roger Balduino con l’ex fidanzata Beatriz Marino. Quest’ultima ha accettato di buon grado la proposta della padrona di casa di volare dritta in Honduras per un ulteriore faccia a faccia con il modello brasiliano. Per l’occasione potrebbe incontrare di persona anche Estefania, la ragazza con la quale Roger ha intrapreso una frequentazione in Honduras e per la quale avrebbe messo un punto alla storia con Beatriz. Quest’ultima sembrerebbe ormai decisa a non volere più nulla a che fare con lui, ma stasera non potrà esimersi da un confronto, come annunciato già nel precedente appuntamento.

Chi sarà eliminato all’Isola dei Famosi 2022?

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si prepara quindi a regalare ai suoi spettatori emozioni e colpi di scena. Scopriremo chi farà ritorno in Italia ma anche chi approderà in Honduras. Nell’ultimo appuntamento, quando si è presentato il momento delle nomination il gruppo di naufraghi si è letteralmente spaccato in due. A finire al televoto sono state Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal, alle quali si è aggiunto anche Blind, “vittima” del bacio di Giuda della leader Guendalina Tavassi.

Scopriremo quindi nel corso della serata chi dei tre naufragi finiti in nomination dovrà abbandonare La Palapa per finire a Playa Sgamada. Tuttavia ci sarà anche la consueta eliminazione vera e propria, quella che decreterà la fine dei giochi all’Isola dei Famosi 2022. Tra le naufraghe su Playa Sgamada – Lory Del Santo, Ilona Staller e Licia Nunez – una di loro potrebbe essere ‘vittima’ di un possibile televoto flash indetto dalla padrona di casa e che potrebbe decretare la sua eliminazione definitiva.

Nuove naufraghe in arrivo?

Secondo le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2022 relative alla 13esima puntata di stasera, non ci saranno solo possibile eliminazioni ma anche una nuova naufraga pronta a cambiare nuovamente gli equilibri tra i concorrenti già molto stanchi. Tra i nuovi ingressi in programma c’è questo di Fabrizia Santarelli, pronta a sbarcare in Honduras. Dell’arrivo di una bellissima presenza femminile, nel precedente appuntamento erano stati messi al corrente Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. La giovane nella clip si è dichiarata single ed ha anche descritto il suo uomo ideale, svelando il suo debole per l’accento romano.

A puntare al fratello di Guendalina Tavassi ci sarebbe anche un’altra futura naufraga, Mercedesz Henger, che tuttavia al momento potrebbe ritardare ancora il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022, dopo il dramma che ha colpito la madre Eva Henger e Massimiliano Caroletti, entrambi coinvolti in un brutto incidente stradale in cui sono morte due persone. La madre avrebbe rassicurato Mercedesz spronandola a continuare nel reality ma la sua presenza potrebbe slittare di un paio di settimane.











