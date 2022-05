Isola dei Famosi 2022, 14a puntata/ Diretta, eliminato: 3 nuove concorrenti, prova per Guendalina

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta quattordicesima puntata

Venerdì 6 maggio, Ilary Blasi, con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, torna in onda, in prima serata su canale 5, per condurre la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Anche questa sera ci sarà spazio per le discussioni, i confronti, ma anche le grandi emozioni. Sin dalle prime puntate, l’Isola non è solo quella dei forti litigi, ma anche dell’amore e, questa sera, si parlerà tanto d’amore partendo dal triangolo tra Beatriz Marino, Roger Balduino ed Estefania. Dopo l’eliminazione di quest’ultima che, attualmente si trova su Playa Sgamada, Roger ha trascorso molte ore con l’ex fidanzata Beatriz, giunta in Honduras per un confronto con lui.

I due si sono riavvicinati e il loro rapporto ha scatenato i commenti degli altri naufraghi, in particolare di Edoardo e Guendalina Tavassi, convinti che i due si siano messi d’accordo. Nel corso della puntata, Ilary Blasi darà vita ad un nuovo confronto tra i tre con una vera e e propria resa dei conti: Roger, chiamato a prendere una decisione, chi sceglierà?

Sorpresa per Guendalina Tavassi, ma con un sacrificio

Guendalina Tavassi continua a creare dinamiche sull’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, oltre ad un confronto con Laura Maddaloni con cui non riesce a trovare un punto d’incontro, sarà la protagonista di un momento davvero speciale. Se da una parte, la naufraga sta mostrando la parte più dura e determinata del suo carattere, dall’altra si scioglie quando parla dei suoi amori ovvero i figli e il fidanzato Federico Perna. Questa sera, la Tavassi avrà così occasione di riabbracciare il suo “cuore” ovvero il fidanzato, ma ad una condizione.

Per poter vivere un momento speciale con il fidanzato, Guendalina dovrà accettare di compiere un sacrificio. Il sacrificio coinvolgerà solo lei o l’intero gruppo? Accetterà di farlo in nome dell’amore? Lo scopriremo questa sera.

Chi sarà il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi?

Nello studio dell’Isola dei Famosi 2022, questa sera, arriverà Ilona Staller che racconterà le emozioni vissute sull’Isola dei Famosi 2022, ma avrà anche la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In Honduras, tuttavia, ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto ci sono tre uomini forti e importanti per le dinamiche del gioco come Clemente Russo, Nick Luciani dei Cugini di Campagna e Nicolas Vaporidis. Chi perderà la sfida al televoto abbandonando la Palapa per raggiungere Playa Sgamada?

Via, poi, al nuovo televoto tra i naufraghi di Playa Sgamada tra i quali ci sarà il nuovo eliminato. Chi abbandonerà definitivamente l’Honduras per rientrare in Italia?











