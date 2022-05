Isola dei Famosi 2022, 15a puntata/ Diretta, eliminato: Carmen vs Alessandro, Mercedesz e Fabrizia salve?

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni e diretta quindicesima puntata

Lunedì 9 maggio, in prima serata, nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022 che farà compagnia ai telespettatori fino al 27 giugno. Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria, conduce così la quindicesima puntata del reality show che sarà ricca di discussioni, confronti, sorprese e colpi di scena. Nella scorsa puntata, in Honduras, sono sbarcate Fabrizia Santarelli, Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger. Tutte e tre le naufraghe hanno trascorso i primi giorni con gli altri concorrenti, ma questa sera, una di loro dovrà abbandonare la Palapa per sbarcare in Playa Sgamada.

Ilary Blasi, questa sera, chiederà ai naufraghi di salvare solo una delle tre, nuove concorrenti. Le altre due, invece, si sfideranno con un televoto flahs: la vincente potrà continuare la propria avventura con gli altri naufraghi mentre la perdente dovrà raggiungere Playa Sgamada. Quale naufraga sarà salvata dagli altri concorrenti?

Duello tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi

Nel corso della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Alessandro Iannoni che, nelle scorse ore si è lasciato andare alle lacrime dopo aver ricevuto la lettera del padre, sarà il protagonista di un duello speciale con mamma Carmen Di Pietro che è sempre più preoccupata per la presenza, sull’Isola, di Fabrizia Santarelli, Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger.

In palio ci sarà una cena in riva al mare e la possibilità di decidere con chi farla: Alessandro che ha particolarmente apprezzato l’arrivo delle nuove naufraghe, riuscirà a battere mamma Carmen e a vincere la cena che potrebbe dividere con una delle tre bellissime new entry? Come reagirà Carmen di fronte ad un’eventuale vittoria del figlio?

Due leader per l’Isola dei Famosi 2022

Altra importante novità della serata sarà l’elezione di due leader: un uomo e una donna. Un colpo di scena che cambierà sicuramente gli equilibri, già precari, dell‘Isola dei Famosi 2022. Chi riuscirà a vincere la gara conquistando di conseguenza anche l’immunità? Spazio, poi, all’esito del televoto tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Una delle due dovrà abbandonare la Palapa e raggiungerà Playa Sgamada dove sarà decretato il nuovo eliminato.

Quale, tra i naufraghi di Plata Sgamada dovrà abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2022? Chi rientrerà in Italia dicendo addio al sogno di tornare ufficialmente dai naufraghi?

