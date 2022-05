Isola dei famosi 2022, 16a puntata/ Diretta ed eliminato: Estefania contro Roger

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta sedicesima puntata

Venerdì 13 maggio, in prima serata su canale 5, torna in onda l’Isola dei Famosi 2022 con la sedicesima puntata. In studio ci sarà l’immancabile trio composto dalla conduttrice Ilary Blasi e dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quella in onda oggi sarà una puntata ricca di colpi di scena, sfide e scontri per i naufraghi. Tra gli argomenti principali della puntata ci sarà il confronto tra Estefania e Roger. Tra i due naufraghi è nata una storia d’amore che sembra essere finita per una scelta di lei.

Pamela Petrarolo e Luca Daffrè nuovi concorrenti Isola dei Famosi?/ Spuntano rumors

L’arrivo su Playa Sgamada di Laura Maddaloni che ha raccontato cos’è successo con Roger, ha spinto Estefania a chiudere la storia non fidandosi di lui. “Io ero davvero presa e volevo conoscerlo fuori. Per fortuna che non sono innamorata. Per me la lealtà è una cosa sacra. Mi ha deluso tantissimo e non è stato leale neanche con il gruppo. Dopo questa, Roger vaffanc*ulo”, ha detto Estefania che, questa sera, potrà guardare nuovamente negli occhi Roger e avere con lui il confronto che potrà dare la svolta al loro rapporto.

Alessandro Iannoni e Maria Laura è amore?/ Il crollo, il bacio e la polemica

Il ritorno dei naufraghi di Playa Sgamada in Palapa

Confronti e scontri saranno al centro della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con il ritorno in Palapa dei naufraghi di Playa Sgamada. Dopo essere finiti in nomination per una scelta degli altri concorrenti e dopo aver perso la sfida al televoto, questa sera, Ilary Blasi darà la possibilità ai naufraghi di Playa Sgamada di tornare in Palapa e dire agli altri concorrenti tutto ciò che pensano, senza filtri e senza sconti.

Nel corso della puntata, inoltre, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger potranno vincere un premio, ma prima dovranno superare una sfida che metterà alla prova la loro affinità: ci riusciranno? Attesa, inoltre, per il ritorno di Blind e Guendalina Tavassi che, negli scorsi giorni, a causa di alcuni problemi fisici, sono stati portati in infermeria.

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

Chi sarà eliminato all’Isola dei Famosi?

Al termine della quindicesima puntata, al televoto, sono finiti Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Marialaura De Vitis e Marco Cucolo. Questa sera, Ilary Blasi, dopo aver chiuso il televoto, svelerà il nome del naufrago che dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada dove, ad attendere il concorrente sconfitto al televoto, ci saranno altri naufraghi ovvero Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania e Licia Nunez.

Tra gli attuali abitanti di Playa Sgamada, la conduttrice aprirà un telefoto flash al termine del quale sarà svelato il concorrente eliminato della sedicesima puntata: chi dovrà, dunque, abbandonare definitivamente l’Honduras?

© RIPRODUZIONE RISERVATA