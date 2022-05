Isola dei Famosi 2022, 18a puntata/ Diretta ed eliminato: dolce sorpresa per Blind, Roger geloso di Estefania

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta 18esima puntata

L’Isola dei Famosi 2022 torna in onda questa sera, in prima serata su canale 5, con la diciottesima puntata. Come sempre, al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Al termine del reality manca poco più di un mese (la finalissima è fissata per il 27 giugno ndr) e l’arrivo in Honduras di quattro nuovi naufraghi ha alzato la temperatura e creato numerose dinamiche. Il ritorno tra i naufraghi di Roger, infatti, ha scatenato un primo scontro con Estefania e Gennaro Auletto che sono sempre più vicini.

Roger ha ammesso di non aver gradito il gesto di Estefania di spostare le sue cose per poter dormire accanto a Gennaro con un il feeling cresce ogni giorno di più. Anche l’arrivo di Luca Dafrè, vicino a Mercedesz Henger, ha scatenato la reazione di Edoardo Tavassi. Ilary Blasi, questa sera, metterà tutti a confronto? Nel corso della puntata, inoltre, in studio accoglierà Clemente Russo che è stato definitivamente eliminato nella scorsa puntata.

Guendalina Tavassi: chi tra i naufraghi si schiererà con lei?

La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 metterà i naufraghi alla prova e svelerà strategie e pensieri di tutti i concorrenti. Negli scorsi giorni, Guendalina Tavassi ha avuto la possibilità di dire la propria opinione su tutti i naufraghi. Questa sera, però, Ilary Blasi chiederà a tutti i concorrenti di schierarsi con lei o contro di lei.

Si formeranno così le due fazioni che si sfideranno in una prova ricompensa che regalerà loro una dispensa colma di scorte di cibo. Chi la spunterà? E, soprattutto, chi tra i naufraghi si schiererà con Guendalina?

Dolce sorpresa per Blind in arrivo all’Isola dei famosi

Blind ha dovuto abbandonare la Palapa dopo aver perso la sfida al televoto, ha raggiunto Playa Sgamada dove si trova con Fabrizia Santarelli e Licia Nunez. Dopo aver parlato della sua vita privata e della sua storia d’amore con Greta, questa sera avrà la possibilità di vedere dal vivo la fidanzata. Dopo Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, questa sera, in Honduras, sbarcherà anche Greta per riabbracciare il fidanzato.

Nel corso della puntata, inoltre, come sempre Ilary Blasi chiuderà il televoto e svelerà chi tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa.

