Isola dei Famosi 2022, 20a puntata/ Diretta ed eliminato: scelta per Estefania, tentazioni Carmen e Edoardo

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta ventesima puntata

Venerdì 27 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Dopo il rientro in Italia di Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Blind e Alessandro Iannoni che non hanno accettato il prolungamento fino al 27 giugno, Ilary Blasi conduce la ventesima puntata con la collaborazione dei suoi fedelissimi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, pronti a commentare le numerose dinamiche che si sono create negli ultimi giorni tra i naufraghi. L’arrivo degli ultimi concorrenti, infatti, ha scatenato diverse dinamiche con il gruppo dei primi naufraghi contro gli ultimi arrivati.

In particolare, nelle scorse ore, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro hanno puntato il dito contro Marco Maccarini, reo di aver attribuito un premio a Pamela Petrarolo preferendola ad un naufrago che non mangia da due mesi. Una scelta che ha portato ad un vero e proprio scontro e che, questa sera, sarà al centro della puntata.

La scelta di Estefania all’Isola dei Famosi 2022

Alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 manca esattamente un mese e, per i concorrenti, è il momento di affrontare sfide e scelte sempre più ardue per continuare l’avventura in Honduras tranquillamente. Nel corso della ventesima puntata del reality show, infatti, Ilary Blasi metterà Estefania di fronte ad una scelta: la modella dovrà decidere se pensare a se stessa o all’intero gruppo.

Una scelta, poi, dovrà essere fatta anche dalla strana coppia formata da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. I due naufraghi, infatti, dovranno affrontare una tentazione che potrebbe mettere a rischio il loro rapporto. Come andrà a finire?

Chi sarà eliminato all’Isola dei Famosi 2022?

Anche questa sera, infine, ci sarà spazio per il televoto. Al termine della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in nomination, sono finiti Roger e Marialaura: uno dei due dovrà così abbandonerà la Palapa e raggiungere Playa Sgamadissima, attualmente abitata da Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Gennaro Auletto. I naufraghi di Playa Sgamadissima, durante la ventesima puntata dell’Isola, dovranno affrontare un televoto flash.

Ilary Blasi chiederà, infatti, al pubblico di sceglie il naufrago che tornerà in gioco e quello che dovrà abbandonare definitivamente l’Isola e l’Honduras. Chi sarà?

