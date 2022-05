Isola dei Famosi 2022, 21a puntata/ Diretta ed eliminati: doppio addio, Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano?

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta ventunesima puntata

Come ogni lunedì, oggi 30 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Al timone della ventunesima puntata della sedicesima edizione del reality show, come sempre, ci sarà Ilary Blasi con i suoi, due, immancabili compagni di viaggio ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel corso della puntata ci sarà il ritorno in studio di Fabrizia Santarelli che è stata eliminata al termine della ventesima edizione dal pubblico che ha scelto di far rientrare in gara Gennaro.

Pamela Petrarolo, il web l'attacca "è una furba"/ È polemica e parte il "bistecca-gate", cos'è successo?

Nel corso della ventunesima puntata, tutti i naufraghi saranno impegnati in una serie di sfide che potrebbero metterli l’uno contro l’altro e che porteranno a dei risvolti inattesi in vista delle ultime settimane che porteranno alla finalissima del 27 giugno.

Doppia eliminazione e tante sfide all’Isola dei Famosi 2022

Una doppia eliminazione è prevista nel corso della ventunesima edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, nel corso della serata, chiuderà il televoto tra i nominati Lory Del Santo, Estefania, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani. Tra i cinque nominati, uno dovrà abbandonare necessariamente la Palapa. Tuttavia, non sarà l’unica eliminazione della serata. Il pubblico, infatti, avrà la possibilità di mandare via dalla Palapa anche un altro naufrago. Attraverso il televoto i telespettatori sceglieranno quale naufrago mandare direttamente su Playa Sgamadissima.

Edoardo Tavassi irriconoscibile "sembro Nicolas Vaporidis"/ "Colpa" di Carmen Di Pietro ma Mercedesz invece..

Roger, unico abitante di Playa Sgamadissima, questa sera, riceverà così due ospiti ovvero i due concorrenti che il pubblico deciderà di mandare via dalla Palapa. Ilary Blasi, poi, aprirà un ulteriore televoto e chiederà ai telespettatori di scegliere chi eliminare mettendo fine all’avventura in Honduras. I naufraghi, inoltre,

Soleil Sorge e Vera Gemma: quando sbarcano all’Isola dei Famosi 2022?

La ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è attesissima anche per Soleil Sorge e Vera Gemma. Quando sbarcheranno ufficialmente sull’Isola le due naufraghe? Sulla pagina ufficiale dell’Isola non è stato ancora annunciato lo sbarco di Soleil e Vera. I fan attendono con impazienza l’influencer che dopo sei mesi vissuti nella casa del Grande Fratello Vip e la prima esperienza da naufraga, è pronta a ripetere l’esperienza e la Gemma che è stata un’indiscussa protagonista dello scorso anno.

Carmen Di Pietro/ Il figlio fa scoppiare la polemica: "Prima volta in 20 anni..."

Soleil e Vera, dunque, si faranno ancora attendere o questa sera ci sarà uno sbarco a sorpresa di entrambe? I fan attendono indizi per capire cosa accadrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA