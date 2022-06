Isola dei Famosi 2022, 22a puntata/ Diretta ed eliminato: Soleil e Vera Gemma…

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta ventiduesima puntata

Dopo l’addio al doppio appuntamento settimanale, oggi, lunedì 6 giugno, torna in onda l’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino, condurrà una serata ricca di emozioni, colpi di scena e sorprese. Non mancheranno, inoltre, sfide e competitività tra i naufraghi che, dopo più di due mesi di permanenza in Honduras, puntano a conquistare la finalissima del reality show che andrà in onda il 27 giugno. Quella di questa sera è una puntata attesissima per l’arrivo, dopo giorni di attesa, di Soleil Sorge e Vera Gemma.

Dopo essere state naufraghe e aver animato la rispettiva edizione dell’Isola dei Famosi, questa sera, le due ospiti speciali avranno il compito di creare due team per proteggere i loro naufraghi preferiti. Il loro compito, però, non finirà qui. Vera e Soleil, infatti, proveranno a mettere in difficoltà i naufraghi che non sono di loro gradimento. Chi avrà, dunque, la meglio tra il #TeamSoleil e il #TeamVera?

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni ospiti in studio

La ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è imperdibile anche per l’arrivo in studio di due protagonisti indiscussi del reality show. Dopo aver abbandonato l’Honduras per la scelta di non accettare il prolungamento fino al 27 giugno, questa sera, nello studio di Milano, arriveranno Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni che, sin dai primi giorni di permanenza sull’isola, hanno creato dinamiche, divertito il pubblico e conquistato i fan che li avrebbero voluti vedere in finale.

In studio, Guendalina e Alessandro risponderanno alle domande degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma sveleranno retroscena e faranno anche uno scherzo ai loro parenti ancora in Honduras ovvero Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. Con la Tavassi e Alessandro Iannoni, in studio, ci saranno anche Blind e Licia Nunez.

Chi sarà eliminato dall’Isola dei Famosi 2022?

Nel corso della puntata, poi, spazio all’esito del televoto. Una tra Estefania Bernal e Lory Del Santo dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima dove, ad accoglierla, ci sarà Pamela Petrarolo. Ilary Blasi aprirà così un televoto flash chiedendo ai telespettatori di scegliere chi salvare e chi, invece, mandare a casa.

Chi sarà, dunque, la naufraga che, nel corso della ventiduesima puntata, abbandonerà definitivamente l’Isola dei Famosi 2022 rinunciando al sogno della finalissima? Lo scopriremo questa sera.

