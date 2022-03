Isola dei Famosi 2022, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: arrivano Guendalina ed Edoardo Tavassi

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta quarta puntata 31 marzo

Torna il doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022 che, dopo la terza puntata ha visto il ritorno in gioco di Ilona Staller, va in onda oggi, giovedì 31 marzo, con una puntata imperdibile. Ilary Blasi con la sua schiettezza e quella degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, darà vita ad una serata in cui non mancheranno i colpi di scena, le emozioni, ma anche le discussioni tra i naufraghi. Prima di ogni cosa, però, la conduttrice chiuderà ufficialmente il televoto decretando la coppia eliminata.

Al termine della terza puntata, al televoto, sono finite la coppia formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro che hanno collezionato il maggior numero di nomination del gruppo e la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni, condannati dal leader Nicolas Vaporidis. Quale sarà la coppia eliminata? Dai sondaggi del web, Carmen e Alessandro sembrano destinati a vincere nuovamente la sfida al televoto.

L’arrivo di Guendalina ed Edoardo Tavassi all’isola dei Famosi 2022

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 segna ufficialmente l’arrivo sulla spiaggia dell’Honduras di Guendalina ed Edoardo Tavassi. “Con il loro temperamento sono pronti a rivoluzionare tutti gli equilibri dell’Isola! “Se vi mettete contro i Tavassi so cassi!”, si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show. Sin dall’annuncio dei concorrenti ufficiali, i fratelli Tavassi hanno scatenato la curiosità del pubblico.

Guendalina che ha conquistato la popolarità partecipando al Grande Fratello e che ha già partecipato all’Isola dei Famosi, su Instagram, ha già fatto conoscere ai propri followers il fratello Edoardo con cui è pronta a portare scompiglio in Honduras. Schietti, diretti e senza peli sulla lingua, i Tavassi saranno i nuovi protagonisti dell’Isola?

Non mancheranno le discussioni durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi metterà Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro contro il resto del gruppo dei naufraghi. Negli scorsi giorni, a causa del maltempo, Carmen e Alessandro sono stati accusati dagli altri naufraghi di essere egoisti e di non saper vivere in comunità. Il duro attacco ricevuto, in particolare, da Jeremias Rodriguez, ha fatto esplodere Carmen mentre il figlio Alessandro è convinto che gli altri concorrenti abbiano paura della forza che lui e la madre hanno dimostrato di avere vincendo diverse sfide al televoto.

Un altro confronto, invece, vedrà protagonisti Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni convinta che il leader abbia attuato una strategia mandando al televoto lei e il marito Clemente.











