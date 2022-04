Isola dei Famosi 2022, 5a puntata/ Diretta, eliminati e nuovi concorrenti: l’arrivo dei Cugini di Campagna

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta quinta puntata 4 aprile 2022

Primo appuntamento settimanale con l‘Isola dei Famosi 2022 che torna in onda oggi, lunedì 4 aprile, in prima serata, con la quinta puntata. Quella condotta da Ilary Blasi, con la complicità degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, sarà una puntata elettrizzante in cui accadrà davvero di tutto. Nel corso della serata, dopo un riassunto degli ultimi giorni trascorsi dai naufraghi, Ilary Blasi chiuderà ufficialmente il televoto decretando, così, la coppia che dovrà abbandonare la Palapa.

Al televoto, al termine della scorsa puntata, sono finite tre coppie ovvero Blind e Roberta Morise, Gustavo e Jeremias Rodriguez e Lory Del Santo e Marco Cucolo. Quale coppia sarà costretta a lasciare la Palapa per il volere del pubblico. Dai sondaggi del web, la coppia in pole per per salvarsi è quella formata da Lory e Marco mentre tra Gustavo e Jeremias e tra Blind e Roberta si preannuncia un testa a testa all’ultimo voto.

L’arrivo dei nuovi concorrenti: i Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti

Dopo l’arrivo all’isola dei famosi 2022 di Edoardo e Guendalina Tavassi che hanno fatto il loro ingresso Palapa nella scorsa puntata, questa sera, nel corso del quinto appuntamento, dopo tanta attesa e tanti rumors, entreranno ufficialmente in gioco i Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti. I due artisti formeranno un’unica coppia di gioco e i uniranno al gruppo di Naufraghi di Playa Accoppiada.

Nick Luciani e Silvano Michetti erano stati annunciati come concorrenti sin dalla vigilia della prima puntata. Settimana dopo settimana, però, il loro ingresso è sempre stato rinviato senza, tuttavia, una spiegazione ufficiale. Ilary Blasi, nel corso della puntata, svelerà il motivo per cui è stato rimandato l’ingresso nel gioco dei Cugini di campagna?

Il mistero di Patrizia Bonetti, si è ritirata dall’Isola dei Famosi?

Tanti gli argomenti che saranno affrontati da Ilary Blasi nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice, questa sera, dovrebbe svelare il mistero scoppiato intorno a Patrizia Bonetti. Dopo una breve apparizione e una partecipazione alla prova del fuoco contro Roberta Morise, sul web, secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da Giuseppe Porro, pare che la Bonetti, in seguito ad alcune ustioni causate proprio dalla prova del fuoco, sia già tornata in Italia. Sarà vero? Lo scopriremo questa sera.

Non mancheranno i litigi tra i naufraghi e tra i protagonisti della serata potrebbe esserci Laura Maddaloni che, in un fuori onda, si è lasciata andare ad un’espressione infelice nei confronti di Lory Del Santo. Infine, tra gli argomenti potrebbe esserci un faccia a faccia tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis dopo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata.











