Isola dei Famosi 2022 7a puntata/ Diretta e eliminato: stop coppie, nuovi concorrenti Marco Senise e la Nunez

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta settima puntata

Questa sera, lunedì 11 aprile 2022, appuntamento con una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Siamo giunti al settimo appuntamento della sedicesima edizione, condotta da Ilary Blasi e con la presenza in studio nei panni di opinionisti di Vladimir Luxuria e di Nicola Savino. Con il nuovo appuntamento di stasera, l’Isola è destinata a stravolgersi completamente. Le anticipazioni infatti lasciano presagire colpi di scena dietro l’angolo, ma soprattutto rivoluzioni in atto che porteranno a cambiare nuovamente gli equilibri degli attuali naufraghi.

Finora i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 hanno avuto a che fare con non poche tensioni legate al cibo e ad alcune antipatie reciproche. La vita di coppia però, potrebbe presto finire. Non è tutto: durante la settima puntata la padrona di casa chiuderà ufficialmente il nuovo televoto aperto e che vede a rischio, da una parte Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e dall’altra Clemente Russo e Floriana Secondi. Secondo gli ultimi sondaggi del web a lasciare La Palapa nel corso della serata odierna potrebbe essere la prima coppia, ma non è ancora detta l’ultima parola!

Le coppie scoppiano: due nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi 2022

All’Isola dei Famosi 2022 è la fame, come in tutte le precedenti edizioni, il principale nemico dei concorrenti. Gli scontri tra Nicolas Vaporidis ed il resto del gruppo, in modo particolare Floriana Secondi, non cessano e basta una sola scintilla per far scoppiare un incendio. Da stasera però, tutto sarà destinato a cambiare: secondo le anticipazioni della nuova puntata, infatti, le coppie scoppieranno e tutti saranno contro tutti. Genitori contro figli, fratelli contro sorelle: ogni naufrago sarà chiamato a farcela solo. Le coppie di Playa Accoppiada, dunque, saranno divise ma con una eccezione: una sola coppia, infatti, avrà la possibilità di non essere scoppiata anche se scopriremo solo questa sera chi si aggiudicherà questa opportunità ed in che modo.

Non è ancora tutto: due nuovi naufraghi stanno per aggiungersi al gruppo già problematico diventando ufficialmente nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. Si tratta del conduttore Marco Senise e dell’attrice Licia Nunez. Mentre il primo farà il suo esordio in un reality, la seconda ha già vissuto l’esperienza – seppur meno impegnativa sul piano fisico – del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2022: chi sarà eliminato definitivamente?

Una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo sarà chiamata ad abbandonare la Palapa ed a raggiungere a bordo di una imbarcazione Playa Sgamada. La decisione su quale duo salvare spetterà unicamente al pubblico da casa che potrà decidere tramite televoto attraverso App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Tuttavia, un naufrago attualmente su Playa Sgamada dovrà invece abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2022 e fare ritorno in Italia: a chi toccherà? Uno solo tra Lory Del Santo, Marco Cucolo, Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni sarà chiamato ad aggiungersi ad ntonio Zequila, Marco Melandri e Roberta Morise, già tornati in patria.

La puntata numero sette del reality show di Canale 5, come sempre, potrà essere seguita in diretta non solo su Canale 5 a partire dalle ore 21.40 circa ma anche attraverso le piattaforme Mediaset Play e app relativa che ne permettono la visione in live streaming anche attraverso pc, smartphone e tablet. Sulle medesime piattaforme sarà poi possibile recuperare ogni momento della puntata in replica.











