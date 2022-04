Isola dei Famosi 2022, 8a puntata/ Diretta ed eliminato: Clemente messo in crisi?

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta ottava puntata

Giovedì 14 aprile, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Al suo fianco ci sarà la coppia di opinionisti che ha conquistato la fiducia del pubblico sin dalla prima puntata ovvero quella formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Oltre a regalare nuovi spunti stilistici per gli outfit, Ilary Blasi, sempre elegantissima e impeccabile esattamente come Vladimir Luxuria che, ogni settimana, si diverte a giocare con il look, l’ottava puntata metterà a dura prova i concorrenti, in particolare Clemente Russo.

Il pugilo che aveva cominciato l’avventura in Honduras in coppia con la moglie Laura Maddaloni, si trova attualmente su Playa Sgamata insieme a Lory Del Santo, Marco Cucolo e Floriana Secondi. Nel corso della serata, Clemente sarà chiamato a scegliere tra testa e cuore. In cosa consisterà la sua scelta?

Le prove dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Cosa accadrà nel corso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022? Questa sera, alcuni concorrenti dovranno affrontare delle sfide ardue. Carmen Di Pietro in particolare, sfiderà il figlio Alessandro mentre Guendalina Tavassi si scontrerà con Estefania. Ci saranno, poi, la prova leader che regalerà l’immunità al vincitore e la prova ricompensa che consentirà ai naufraghi, in caso di vittoria, di avere la possibilità di mangiare qualcosa.

Non mancheranno, poi, i confronti tra i concorrenti. In particolare, negli scorsi giorni, Estefania è finita al centro delle polemiche a causa della violazione del regolamento che è costato il fuoco al gruppo. I naufraghi, al termine della settima puntata del reality show, sono stati divisi in due squadre. Tutti i concorrenti avevano come regola quella di non parlare con i naufraghi dell’altra squadra. Regola che Estefania non ha rispettato facendo infuriare i compagni, in particolare Ilona Staller e Blind.

Chi sarà il naufrago eliminato definitivamente?

Chi sarà eliminato definitivamente dall‘Isola dei Famosi 2022? Il primo televoto vede a rischio Nick dei Cugini di Campagna, Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez. Chi perderà la sfida al televoto raggiungerà Playa Sgamata dove incontrerà gli altri compagni. Non tutti, però, potranno restare su Playa Sgamata. Ilary Blasi, infatti, aprirà un televoto al volo che decreterà l’eliminato definitivo dell’Isola. Chi sarà?

Non mancheranno, poi, le sorprese. Secondo un’indiscrezione di Deianira Marzano, pare che Roger che, sull’Isola, ha iniziato una storia con Estefania, avrà un confronto con l’ex fidanzata.











