Isola dei Famosi 2022, a rischio per maltempo?/ Alvin: “Notizie di un uragano ma…”

Cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi 2022? Alla vigilia della nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, si sarebbero diffuse le voci di una nuova ondata di maltempo in Honduras che avrebbe potuto mettere nuovamente a rischio la normale programmazione odierna. Ad intervenire nelle passate ore ci ha pensato Alvin, l’inviato dell’Isola, il quale ci tiene costantemente aggiornati sulle condizioni meteo del posto attraverso le sue Instagram Stories.

In sella alla sua bicicletta in un momento di relax dal lavoro, Alvin ha voluto prontamente tranquillizzare tutti asserendo: “Abbiamo appena finito la riunione in scaletta per la puntata di domani. Non so come mai in Italia sia arrivata la notizia di un uragano… sono arrivati un sacco di messaggi ma in realtà non è così”. Alvin ha infatti mostrato il bel tempo aggiungendo: “Come potete vedere c’è il sole, anche a Cayo. Potrebbe cambiare perché è previsto ma qua ai Caraibi vale tutto, quindi…”.

Isola dei Famosi 2022: qual è la condizione meteo in Honduras?

Occorrerà quindi attendere la giornata odierna prima di capire quale sarà il destino della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma per oggi 4 aprile, anche se non dovrebbero esserci problemi. Alvin, nelle sue Instagram Stories, ha ancora aggiunto: “Domani capiremo quando ci svegliamo”.

Solo qualche giorno fa le condizioni meteo in Honduras erano state particolarmente critiche a causa di una ondata di maltempo che aveva rischiato seriamente di far saltare l’appuntamento. La produzione del reality era dovuta correre ai ripari mettendo in sicurezza i naufraghi. Era stato anche quella occasione sempre Alvin ad aggiornare su ciò che stava accadendo a Cayo, dove sono presenti gli atolli, descrivendo una situazione particolarmente critica: “Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone, quindi per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro”, aveva svelato. Questa volta invece, fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme.

