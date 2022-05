Isola dei famosi 2022, ascolti tv lunedì 30 maggio 2022/ Il reality recupera

Ascolti tv di lunedì 30 maggio: la prima serata

La ventunesima puntata dell’Isola dei famosi 2022, andata in onda ieri sera, lunedì 30 maggio 2022, su Canale 5 ha raccolto davanti al video quasi 2,5 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha registrato un leggero miglioramento rispetto all’appuntamento di venerdì scorso. Al secondo posto del podio la prima puntata della miniserie “La Fortuna”, su Rai 1, ha superato di poco i due milioni di telespettatori. La seconda e ultima puntata andrà in onda questa sera, martedì 31 maggi. “Report” su Rai 3 si conferma uno dei programmi di informazione e inchiesta giornalistica più seguiti con uno share del 10,2%.

Gli ascolti tv di lunedì 30 maggio: Isola dei famosi 2022 in crescita

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di lunedì 30 maggio 2022, il programma più visto è stato l’Isola dei Famosi 2022: la ventunesima puntata del reality show, in onda su Canal 5 dalle 21.44 alle 25.11, ha raccolto davanti al video 2.453.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai 1 la prima puntata de “La Fortuna”, in onda dalle 21.35 alle 23.52, ha conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share. Report, condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, ha interessato 1.842.000 spettatori pari a uno share del 10.2%. Su Rai2 Made in Sud ha divertito 1.067.000 spettatori pari al 7% di share. Il film “Overdrive” su Italia 1 ha appisolato 1.182.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 744.000 spettatori con il 5.2% di share. Infine “Yellowstone” su La7 ha registrato 320.000 spettatori con uno share del 2%.

Ascolti tv 30 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv nella seconda serata di lunedì 30 maggio il Tg5 Notte, in onda su Canale 5, ha totalizzato una media di 440.000 spettatori pari ad uno share del 16%. Su Rai 1 “Via delle Storie” è stato visto da 444.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai 2 Re-Start ha segnato 257.000 spettatori con il 5.1%, mentre Fame d’Amore su Rai 3 ha registrato il 7.2% di share con 839.000 spettatori. Su Italia 1 il film “Torque – Circuiti di Fuoco” è stato visto da una media di 516.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Infine Su Rete 4 “Motive” ha segnato il 3.8% con 143.000 spettatori.

