Isola dei Famosi 2022, cast e anticipazioni/ Torna Zequila, c’è anche Marco Melandri

Il prossimo 21 marzo partirà la nuova edizione dell’ Isola dei Famosi. Al timone ritroveremo Ilary Blasi mentre in studio ci saranno gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ad avere la meglio nel ruolo di inviato è stato Alvin che ha battuto così Alvise Rigo che era stato dato per certo nelle scorse settimane. In questa edizione, i naufraghi saranno divisi in due gruppi: l’Isola delle coppie e l’Isola dei single. Tra le coppie è stata annunciata la presenza di Lory Del Santo assieme al compagno Marco Cucolo: “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”, ha dichiarato Lory in un’intervista al Settimanale Nuovo.

Grande Fratello Vip 2021 nuovi ingressi/ Alessia Fabiani rifiuta, Antonio Zequila..

I due avevano già partecipato in coppia a Pechino Express. Tra le coppie spicca anche quella formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen. Parteciperanno anche Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, alcuni componenti del gruppo musicale “I cugini di Campagna” e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Guendalina Tavassi assieme al fratello Edoardo.

Antonio Zequila: "Potrei entrare al GF Vip"/ "Mi piace Sophie, mi muove l'ormone..."

L’Isola dei Famosi 2022, indiscrezioni sul cast. Confermato il ritorno di Antonio Zequila

All’Isola dei Famosi parteciperanno però anche i single. Tra loro è stata annunciata la presenza di Ilona Staller, Roberta Morise, la showgirl Matilde Brandi, oltre all’ex “Non è la Rai” Ilaria Galassi. E’ circolato anche il nome dell’attore Nicolas Vaporidis e della modella Estefania Bernal. Alla corte di Ilary Blasi anche l’ex gf Floriana Secondi, Gianluca Tornese de La Pupa e il Secchione e Nicole Daza, compagna del campione olimpico italiano Marcell Jacobs. Il cast sta via via prendendo forma. Pare però che a formare il gruppo dei single ci saranno altri due concorrenti. Il primo nome è quello di un campione sportivo, precisamente stiamo parlando di un pilota. Ci riferiamo al campione di motociclismo Marco Melandri.

Antonio Zequila "GF VIP 6? Signorini voleva mia mamma"/ "Lei ha rinunciato, io..."

L’altro nome è quello di un professionista ormai dei reality. Parliamo di Antonio Zequila. Per lui sarebbe la seconda partecipazione dopo quella del 2005. Un altro nome che sta circolando da settimane riguarda la presenza di Gianluca Grignani. Sul suo conto sono piovuti commenti poco carini e gradevoli quando si è esibito assieme a Irama sul palco del Festival di Sanremo. Magari quella deli reality potrebbe essere per lui un’occasione di rinascita. Chi prenderà il testimone del vincitore dalle mani di Awed, che trionfò nella scorsa edizione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA