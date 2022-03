Isola dei Famosi 2022, cast e opinionisti/ Tra i Concorrenti unici, Clemente Russo e la moglie

L’isola dei famosi 2022 ai nastri di partenza: Ilary Blasi conduttrice, ecco chi è al timone con lei

Riparte il gioco dei naufraghi per l’edizione L’isola dei famosi 2022, al via il prossimo 21 marzo 2022 su Canale 5, condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo, con la collaborazione speciale degli opinionisti a bordo campo in studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e l’inviato Alvin, che dall’Honduras farà da voce narrante alle prove di sopravvivenza dei naufraghi. In parallelo al reality si trasmetterà in streaming su Mediasetplay Isola party, sotto la conduzione di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, web format volto a dispensare commenti e reazioni a caldo sulle varie puntate del reality honduregno. Ma le novità de L’isola 2022 non finiscono qui. Per la prima volta il gruppo di naufraghi -ingaggiati nel cast ufficiale del reality- si compone di concorrenti singoli e concorrenti unici, quest’ultimi a loro volta si riveleranno essere delle coppie formate da due persone vincolate l’una all’altra da un legame.

E tra questi – come riprende Biccy.it – 5 sono i concorrenti “highlander” o meglio i grandi ritorni a L”Isola dei Famosi: si parte da Lory Del Santo, che torna in coppia con il fidanzato più giovane di 30 anni, Marco Cucolo, Antonio Zequila, Guendalina Tavassi, in coppia con il fratello Edoardo, e poi Carmen Di Pietro, in coppia con il figlio Alessandro, e Jeremias Rodriguez, in coppia con il padre Gustavo.

Oltre ai 5 ritorni, si anticipa il debutto del campione sportivo Clemente Russo, in coppia con la moglie Laura Maddaloni. Spazio anche ai due Cugini di Campagna, Ilona Staller, ex attrice a luci rosse, Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello. E ancora: l’ex volto de L’Eredità Roberta Morise, la modella Estefania Bernal, Jovana Djordjevic, influencer e moglie di Filip Djordjevic, Marco Melandri, campione “no vax” di MotoGp, Roger Balduino, modello, Blind, ex cantante di X Factor, Nicolas Vaporidis, attore.

Spuntano i due promo de L’isola dei famosi 2022

Oltre all’ufficializzazione accertata da Mediaset sul sito isola.mediaset.it dei due opinionisti tv e l’inviato, rispettivamente Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che affiancheranno Ilary Blasi (al centro del gossip per il presunto tradimento subito da Francesco Totti, ndr) alla conduzione de L’isola dei famosi 2022, trapelano inoltre i primi due promo tv del reality honduregno in arrivo su Canale 5. Il primo video promozionale ha una voce narrante che così dà il via alla nuova avventura honduregna: “L’uomo contro la natura, oltre ogni limite: riparte l’avventura per sopravvivere e vincere”. Il secondo video promozionale, tra gli spot pubblicitari che intrattengono ora il pubblico di Canale 5, invece, immortala Ilary Blasi in tutto il suo splendore, mentre si chiede dove siano i naufraghi dell’Honduras e si gode i raggi di sole nel mezzo della suggestiva bellezza paesaggistica delle spiagge honduregne.

Insomma, è tutto pronto per la nuova avventura a prova di sopravvivenza targata Mediaset. Non ci resta che attendere il primo appuntamento tv de L’isola dei famosi 2022, per saperne di più.

