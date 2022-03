Isola dei Famosi 2022, chi sono i concorrenti/ Anticipazioni: 2 gruppi e nuove regole

Isola dei Famosi 2022, chi sono in concorrenti?

Si avvicina il via a L’Isola dei Famosi 2022, previsto per il prossimo 21 marzo 2022, come anticipato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible, e intanto trapelano delle nuove anticipazioni tv del rinnovato reality Mediaset riprese da Il fatto quotidiano, concernenti sia il cast dei protagonisti – tra concorrenti e opinionisti al fianco della Blasi, e l’inviato – che le regole del gioco made in Honduras. Al fianco di Ilary Blasi figureranno a quanto pare i neo opinionisti a bordo campo in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che subentreranno in sostituzione del trio uscente Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Nel ruolo di inviato segnerà un gradito ritorno al reality, Alvin. Ma non è tutto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, pace fatta?/ "Chi" li fotografa assieme e...

Il gioco dei naufraghi, per l’edizione 2022, si preannuncia una svolta radicale: il gruppo degli isolani molto probabilmente sarà diviso in più isole, e si delineano in particolare l’isola dei single e l’isola delle coppie, con concorrenti singoli e concorrenti unici formati da due persone. Ma quali vipponi sbarcheranno in Honduras per L’Isola dei Famosi 2022? A rompere il silenzio sulle identità dei neo naufraghi ci pensa anche Gabriele Parpiglia a Casa Chi, anticipando in particolare la partecipazione di Lory Del Santo in coppia con il fidanzato Marco Cucolo: “L’isola cambia le logiche del suo gioco, come ogni anno ci saranno più isole, divise, e capiremo se le coppie saranno su un’isola e i single in un’altra oppure i concorrenti saranno divisi indipendentemente dalla loro ‘natura’”.

Totti e Ilary Blasi, piovono smentite/ Ma un amico ammette: “La separazione era nell'aria”

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni su cast

Tra gli altri concorrenti naufraghi partecipanti a quanto pare in coppia, come concorrente unico, a L’Isola dei Famosi 2022, Gabriele Parpiglia preannuncia inoltre anche i coniugi sportivi Clemente Russo e Laura Maddaloni, l’ex Gf Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, l’opinionista tv Carmen Di Pietro e il fratello Alessandro, e per la quota “single” confermatissima è Roberta Morise, ex L’eredità. Dovrebbero confermarsi tra i singoli, anche l’ex Gf vip Matilde Brandi e la showgirl Ilaria Galassi. Tra i papabili naufraghi più quotati, subentrano anche l’attore Nicolas Vaporidis, la modella Estefania Bernal, l’ex Gf Floriana Secondi, l’ex Pupa e il secchione Gianluca Tornese e Nicole Daza, modella e influencer nonché compagna del campione olimpico italiano Marcell Jacobs.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi flirt con Luca Marinelli?/ L'indiscrezione: uscita in comitiva e poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA