Isola dei Famosi 2022 chi sono i concorrenti/ Cast: da Nicolas Vaporidis a Cicciolina

Cast Isola dei Famosi 2022: chi sono tutti i concorrenti

Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Da lunedì 21 marzo, in prima serata su canale 5, per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi condurrà l’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sarà una squadra tutta nuova e, naturalmente, un nuovo cast rispetto a quello dello scorso anno. Nel ruolo di inviato dall’Honduras ci sarà Alvin, tra i primi ad aver ricoperto tale ruolo durante le prime edizioni dell’Isola. Alvin, così, torna per sostituire Massimiliano Rosolino, inviato della prima Isola di Ilary Blasi. Cambiano anche gli opinionisti. Al posto di Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, infatti, ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino, già legati in passato al reality show.

L’attesa, però, è soprattutto per i concorrenti. Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 è formato da coppie di parenti come Edoardo e Guandalina Tavassi, Gustavo e Jeremias Rosriguez che partecipeano come unico concorrente esattamente come è accaduto, inizialmente, al Grande Fratello Vip 2021 con Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè prima di essere separate. Ma andiamo a scoprire i nomi di tutti i concorrenti.

Tutti i nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Attori, showgirl, cantanti, ma anche influencer e parenti di dive della televisione italiana. Per l’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto un cast con fortu personalità in grado di creare dinamiche e conquistare il pubblico. Tra i concorrenti spicca così l’attore Nicolas Vaporidis che, dopo aver fatto innamorare tutti con il film Notte prima degli esami si tuffa in una nuova avventura. Con lui, inoltre, ci sarà anche Cicciolina, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, ma anche Antonio Zequila che partecipa nuovamente ad un reality show. Ecco, dunque, le coppie dell’Isola 2022:

Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna)

I concorrenti singoli, invece, sono:

Antonio Zequila Blind Estefania Bernal Floriana Secondi Ilona Staller Jovana Djordjevic Marco Melandri Nicolas Vaporidis Roberta Morise Roger Balduino



