Isola dei Famosi 2022, Cugini di Campagna/ Silvano Michetti pronto a ‘naufragare’?

Chi non ricorda la recente precisazione sottolineata da “I Cugini di Campagna” nei confronti dei Måneskin? Il gruppo del brano cult “Anima Mia”, infatti, affermava che i quattro giovani romani, aprendo il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, avevano copiato il loro look. A sostegno della loro tesi, la band ha persino pubblicato sui social delle foto mettendo a confronto i look. In particolare, hanno mostrato un abito a stelle e strisce indossato dal cantante Nick Luciani, abbastanza simile a quello indossato da Damiano a Las Vegas. Non è mancata l’ironia dei social ma anche un dato di fatto: il gruppo musicale pop italiano, fondato nel 1970 a Roma, è tutto tranne che anacronistico.

I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022?/ Reality dopo polemica con i Maneskin

La band, infatti, vuole addirittura mettersi alla prova “naufragando” in Honduras, alla corte di Ilary Blasi presso L’Isola dei Famosi 2022. Un piccolo inconveniente, però, potrebbe ritardarne la partenza… Ancora prima che la notizia fosse ufficiale, un noto magazine aveva fatto notare come “I Cugini di Campagna”, in questi ultimi mesi, stessero vivendo una seconda giovinezza artistica. Presenti sempre più spesso come ospiti in tv e attivissimi e seguitissimi anche sui social. Tra i messaggi lanciati in rete, anche il sogno di partecipare come concorrenti alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Desiderio realizzato ma… a quanto pare con un ostacolo da superare.

Cugini di Campagna-Maneskin, perché avevano litigato?/ "Smettete di copiarci..."

CUGINI DI CAMPAGNA A L’ISOLA DEI FAMOSI 2022: CHI SBARCHERA’ IN HONDURAS?

Fra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2022, dunque, vedremo di sicuro in campo – pardon, in spiaggia – due componenti dei “I Cugini di Campagna”. Nell’elenco del cast definitivo, però, i nomi sono ancora top secret. Chi, dunque, tra Nicolino Nick Luciani, la voce del gruppo, Tiziano Leonardi, tastierista della band, e i fratelli Michetti, Ivano e Silvano, sbarcherò in Honduras? Voci di corridoio però un piccolo indizio lo danno.

Pare, infatti, che la coppia scelta partirà più tardi rispetto al previsto. I soliti ben informati sussurrano che Silvano, purtroppo, sia stato contagiato dal covid. Nulla di grave fortunatamente ma, seguendo le giustamente rigide linee del protocollo, dovrà attendere di avere tutti i permessi per poter iniziare la sua avventura. E, ci scommettiamo, con una partecipazione degna di nota! Non ci resta che attendere augurando, nel frattempo, una pronta guarigione!

Nick Luciani e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna/ Perchè avevano litigato e la pace in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA