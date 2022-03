Isola dei Famosi 2022, Deianira:”Preservativi nel kit di sopravvivenza”/ Scoop sui concorrenti

L’isola dei Famosi è ai blocchi di partenza. La prossima edizione è in partenza il prossimo 21 marzo. Il cast è stato suddiviso in due gruppi, da un parte le coppie e dall’altra i single. Oggi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lasciato trapelare delle succose indiscrezioni. Nelle sue storie su Instagram Deianira ha svelato un retroscena in merito al contenuto del kit di sopravvivenza di cui ogni naufrago è in dotazione: “Ragazzi vi do uno scoop fresco fresco sull’Isola dei Famosi: mi è stato detto da chi è lì che nel kit di sopravvivenza ci sono i preservativi!”. Sembra infatti che tra cerotti e acqua ossigenata in caso di necessità durante la prova di sopravvivenza sull’Isola, ai concorrenti siano stati dati nel kit anche dei preservativi. Questa strana misura precauzionale potrebbe indurre a pensare che gli autori abbiano messo in moto alcune dinamiche.

Subito sono fioccate le ipotesi e c’è chi è convinto che alcuni naufraghi abbiano flirtato (o addirittura consumato) già nell’hotel dove erano rinchiusi in quarantena in vista dell’imminente partenza per l’Honduras. Se così fosse, di chi si tratterà? L’introduzione dei preservativi sarebbe una scelta che è mai stata fatta d’ora. Al momento, nessuno ha confermato o smentito questa indiscrezione. Sempre Deianira, inoltre, qualche giorno fa aveva anticipato che nel cast de L’Isola dei Famosi 2022 sarebbe entrato anche un ex concorrente di X Factor, ovvero Blind.

Deianira Marzano ha rivelato che un concorrente dell’”Isola dei Famosi” sarebbe risultato positivo al covid. Oggi si sono volti i servizi fotografici dei concorrenti del reality ma Silvano Michetti, uno dei componenti dei Cugini di Campagna non ha potuto prendere parte. Deianira lo ha rivelato nelle storie instagram: “Oggi è proprio una giornata di gossip che riguarda l’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”. A formare il cast nelle coppie ci saranno Guendalina e Edoardo Tavassi (coppie) Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo Jeremias e Gustavo Rodriguez, I Cugini di Campagna, Clemente Russo e Laura Maddaloni. Tra i single invece Ilola Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise e negli uomini Marco Melandri, Antonio Zequila, Blind, Nicholas Vaporidis.

All’ultimo sono stati aggiunti tre personaggi inaspettati: il modello brasiliano Roger Balduino, il rapper Blind e la modella Jovana Djorkevic, moglie del calciatore Filip, ex attaccante di Lazio e Chievo. Il reality show di Canale 5 sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Nel ruolo di inviato tornerà invece Alvin mentre gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.



