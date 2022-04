Isola dei Famosi 2022 eliminati e pagelle 11a puntata/ Scontri e “sbronze” di Marco Cuculo e Roger…

Isola dei Famosi 2022, le pagelle della 11ima puntata

E’ ufficialmente terminata l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi apre con un abito sfavillante conquistando ancora una volta il pubblico in studio e da casa. Dopo aver presentato gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino si entra nel vivo con i primi scontri – confronti. Il primo è tra Edoardo Tavassi contro Blind, ma a destare l’attenzione di tutti è quello tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. La ex attrice è delusa dal comportamento dell’attore: “sono incazzata nera con te perchè spari cazzate, pentiti hai detto delle bugie, dici delle cose non veritiere. Mi hai calunniato, mi hai fatto molto male come donna”. Che dire l’ha asfaltato alla grande. (Voto 8). La replica dell’attore di “Notte prima degli esami” ancora una volta non sorprende visto che si scusa con l’attrice. (Voto 4)

La puntata prosegue con un duro confronto tra Licia Nunez nominata da Blind. L’attrice sbotta: “è un cazzaro, questa è l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Come ho sempre detto dall’inizio ci sono stati dei pregiudizi sulla mia persona e professione”. (Voto 7). Intanto in Palapa tutti si schierano contro Guendalina Tavassi per il caffè gate. La ex gieffina si scontra con Laura Maddaloni, ma la sua sincerità viene lodata anche dallo studio e da Vladimir Luxuria. (Voto 6)

L’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 ha visto anche lo scontro tra Carmen di Pietro e il figlio Alessandro. “Non sei più il figlio di una volta” dice Carmen dispiaciuta dal comportamento del figlio Alessandro che ha solo voglia di crescere ed evolversi. “Voglio evolvermi” dice il ragazzo, ma la madre replica “a mangiare si e a dormire no? Tiè. Scusate ma non lo voglio io”. (Voto 7) Intanto in Palapa arriva la barca con Clemente Russo che accetta di mettersi alla prova pur di poter riabbracciare la moglie Laura. Sfida vinta dall’ex campione di pugilato che non solo riabbraccia la moglie, ma rientra anche in gioco. (Voto 6).

Sul finale la prova leader diventa un vero e proprio caso. I naufraghi sembrano essersi accordati per fare il nome di Laura Maddaloni che dapprima vince la prova del serpente honduregno, ma poco dopo viene squalificata quando Alvin comunica che ha utilizzato le gambe infrangendo il regolamento. Delusione per la campionessa, visto che Roger diventa il leader della settimana. (Voto 5) Non mancano dei momenti divertenti: da Marco Cucolo “sbronzo” in Palapa (Voto 6) fino ad Ilary Blasi che non sa leggere il display delle nomination.

