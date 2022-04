Isola dei Famosi 2022: eliminati, pagelle 7a puntata/ Zequila dà dell’ubriaco a Roger, il dolore dei Tavassi

Pagelle Isola dei Famosi 2022: Floriana attacca il programma

Altra puntata rovente all‘Isola dei Famosi 2022. Il settimo appuntamento con Ilary Blasi e i suoi naufraghi comincia con un lungo sfogo di Floriana Secondi e le sue pesanti accuse al programma. Prevedibile, ma anche pepata, proprio come piace al pubblico. Con lei non ci si annoia mai, anche se spesso lancia il sasso e nasconde la mano. Ieri sera ha parlato di clip montate ad arte, di non ritrovarsi nell’immagine che trapela durante il daytime.

Oltre il danno c’è la beffa per Floriana, che insieme a Clemente Russo perde il televoto con Ilona e Nicolas, finendo così nella spiaggia dedicata agli eliminati. Voto 7 a Floriana, 6 pieno a Clemente Russo: una coppia che nel bene e nel male regala sempre spunti. C’è poi il simpatico siparietto tra i due naufraghi e Alvin, che durante il bacio di Giuda si spazientisce e li “taglia” in men che non si dica.

Anche se non è più sull’Isola, Antonio Zequila sa come far parlare di sé. Durante un collegamento dà dell’ubriaco a Roger e scatena il caso in studio. Affermazioni troppo fortI? Decisamente, anche di cattivo gusto. Ma in fondo è questo ciò che anima il reality. Voto 7. Jeremias (voto 5) continua ad essere sul piede di guerra con tutti, ma coi fratelli Tavassi sbaglia fin dal principio. Soprattutto con Edoardo (voto 7+).

Guendalina, poi, ha emozionato tutti rievocando il periodo difficile dell’adolescenza, quando è stata separata dal fratello dopo la rottura coi genitori. Entrambi si butterebbero nel fuoco l’uno per l’altra e hanno dato una bella dimostrazione di attaccamento. Voto 8. Ci sono poi i nuovi concorrenti Licia Nunez e Marco Senise, su cui onestamente non abbiamo troppo aspettative. Ma siamo pronti a rimangiarci tutto. Capitolo nomination: a rischio eliminazione Nicolas, Gustavo e Nick.

