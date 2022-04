Isola dei famosi 2022 eliminato Roger, Estefania o Jeremias?/ Il web boccia…

L’isola dei famosi va in onda a Pasquetta: il televoto Estefania-Roger vs. Jeremias è in corso

Il 18 aprile 2022, data in cui ricorre il Lunedì dell’Angelo ovvero la ricorrenza festiva di Pasquetta 2022, viene trasmessa in prima serata su Canale 5 la nuova puntata de L’isola dei famosi 2022. Il nuovo appuntamento tv, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti a bordo campo, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, vedrà a rischio eliminazione -in quanto schierati al televoto- un concorrente unico e un concorrente singolo, per l’ottava eliminazione. I concorrenti a rischio sono il concorrente unico formato dalla Estefania Bernal e Roger Balduino e il concorrente singolo Jeremias Rodriguez. Il televoto indetto per la nuova puntata de L’isola dei famosi è in positivo e chiama i telespettatori di Canale 5 a salvare il concorrente unico o in alternativa il concorrente singolo, e sulla base dello stesso è intanto stato indetto un sondaggio web sul papabile nome di chi rischierebbe tra i due concorrenti nominati.

Blind e Jeremias Vs Marco Senise: "Stai zitto"/ Lite fuori onda: "Brutto esempio"

Il concorrente che rischia lo sbarco a Playa Sgamada e l’eliminazione è Jeremias Rodriguez: cosa prevede il sondaggio

In vista della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, che va in onda a Pasquetta 2022 su Canale 5, secondo i sondaggi web in corso si rileva una percentuale di rischio eliminazione considerevole per Jeremias Rodriguez, il quale potrebbe in via transitoria, prima di un’eventuale eliminazione definitiva al reality, essere chiamato allo sbarco a Playa Sgamada. Uno dei sondaggi web ripresi da Biccy sul televoto in corso del reality, in particolare, rileva che Estefania e Roger sono i favoriti per il salvataggio a L’isola dei famosi 2022, secondo il 68% delle preferenze espresse dal web, contro il 32% delle preferenze espresse da Jeremias.

Jeremias Rodriguez crolla all'Isola dei Famosi/ "Ho bisogno della mia fidanzata"

Il cast dei naufraghi de L’isola dei famosi 2022 attualmente si divide tra diverse compagini.

I Cucaracha all’attivo sono:

Carmen Di Pietro

Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi

Laura Maddaloni

Marco Senise

Nick Luciani

Nicolas Vaporidis

Il gruppo dei Tiburon è formato dai naufraghi:

Alessandro Iannoni

Blind

Estefania Bernal

Jeremias Rodriguez

Laura Maddaloni

Licia Nunez

Ilona Staller

Roger Balduino

A Playa Sgamada, dove potrebbe sbarcare il meno favorito al televoto tra i nuovi nominati Estefania e Roger, e Jeremias, si trovano:

Lory Del Santo Marco Cucolo

Clemente Russo

Gustavo Rodriguez

JEREMIAS RODRIGUEZ ABBANDONA L'ISOLA DEI FAMOSI?/ "Voglio tornare dalla mia famiglia"

I naufraghi eliminati dal gioco de L’isola dei famosi e che sono tornati in Italia sono:

Antonio Zequila, eliminato dal televoto

Patrizia Bonetti, ritirata per problemi medici

Marco Melandri, eliminato dal televoto

Silvano Michetti, squalificato per bestemmia

Roberta Morise, eliminata dal televoto

Jovana Djordjevic, ritirata per problemi medici

Floriana Secondi. eliminata dal televoto (l’ex gieffina ha rilasciato una prima intervista post-eliminazione, tra le stories del profilo Instagram de L’isola dei famosi 2022).











© RIPRODUZIONE RISERVATA