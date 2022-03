Isola dei Famosi 2022/ Estefania flirta con Roger Balduino, Antonio Zequila ha il parrucchino?

L’isola dei famosi 2022, Estefania Bernal ha un debole per Roger Balduino: esplode il gossip

Il 21 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata de L’isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi e, intanto, spuntano die primi gossip sul reality honduregno, come quello che vede Estefania Bernal braccare Roger Balduino. La modella sentirebbe una forte attrazione fisica nei riguardi del collega modello. Il pettegolezzo curioso del momento sulla bella naufraga, in questione, giunge ai microfoni di Mattino 5 da parte del paparazzo Andrea Alajmo, che nell’intervento al talk condotto da Federica Panicucci- all’indomani del debutto del reality honduregno- tranquillizza, seppur a distanza, Lory Del Santo. Quest’ultima sembra temere che il fidanzato in corsa insieme a lei nel gioco, Marco Cucolo, possa subire il fascino dell’avvenente Estefania, ma il paparazzo rassicura, lanciano il gossip-bomba sulla caccia avviata da Estefania e il bersaglio è Roger: “Posso subito tranquillizzare Lory… Estefania Bernal è interessata ad un altro lì… A lei piace Roger, il modello brasiliano. Sono iniziati i filarini… vediamo come procede tra di loro, anche perché sono divisi adesso”.

Ma non è tutto. Oltre il gossip sulla crash di Estefania Bernal, che sarebbe a caccia di Roger Balduino, a L’isola dei famosi 2022 fa rumore anche la condotta nel gioco di Antonio Zequila. “Er Mutanda” -così come lo definiscono gli esperti di cronaca rosa- fa ora discutere per un presunto parrucchino che sfoggerebbe come suoi capelli al naturale. E a parlare di questo particolare scottante è l’altra esperta di gossip e trash, Patrizia Groppelli, sempre ai microfoni di Mattino 5, nella puntata andata in onda oggi 22 marzo 2022 all’indomani del debutto de L’isola dei famosi 2022.

“Sono preoccupata per Antonio Zequila –dichiara l’opinionista chiamata a bordo campo a Mattino 5, sullo showman Zequila nonché eterno latin-lover-, perché ha talmente tanta plastica in faccia e questo toupet e tutto il resto, cioè sono terrorizzata dal clima… Si scioglierà tutto. Quello è andato a L’Isola dei Famosi con il toupet in testa, con tutto il botox. Ragazzi ha un toupet… Antonio Zequila ha fatto il trapianto di capelli”.

Sarà vero che Zequila sfoggia un hairstyle non del tutto al naturale? Nel frattempo, fa rumore il debutto de L’isola dei famosi 2022, per lo screzio registratosi tra Vladimir Luxuria e Clemente Russo, per il fatto che lo sportivo non abbia sostenuto il lancio dall’elicottero come il resto dei concorrenti naufraghi…

