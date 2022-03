Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi svela il patto segreto con Alvin/ “Quando torna..”

Sta per partire una nuova edizione dell’ Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi con Alvin come inviato speciale. Per questa nuova edizione del reality ci saranno due gruppi differenti: quello degli “accoppiati” e quello dei “singoli”. Come il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.

Ilary Blasi "Alfonso Signorini sparisci dopo Gf Vip"/ Lui "No inizio a trombare. Non si batte chiodo da mesi"

Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi giunta al secondo anno consecutivo alla conduzione, ha ammesso di non essere molto emozionata per questa avventura: “L’anno scorso era una scoperta, questa volta so a cosa vado incontro”. Gli autori dello show hanno deciso di creare due tipologie di gruppi tra i naufraghi per creare una nuova dinamica all’interno del gruppo: “Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato. In questa fase cerchiamo di non fare incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento”.

Signorini punge Ilary Blasi "Leggo di crisi con Totti, vuoi Alex Belli?"/ Lei lo gela

Alvin inviato speciale all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela il loro patto segreto

I concorrenti entrati in coppia in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi giocheranno come un unico concorrente, anche se la conduttrice anticipa: “Dovranno dividersi tutto, ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati”. Accanto ad Ilary Blasi questa edizione del Grande Fratello Vip vedrà due commentatori molto esperti: Nicola Savino che ha condotto il reality in passato e Vladimir Luxuria che ha partecipato come concorrente nel 2008. La conduttrice ha confessato di essere molto contenta dei suoi compagni di avventura ammettendo di sentirsi in “Una botte di ferro”.

Ilary Blasi spiata da un drone?/ Mistero della telecamera sopra Totti Sporting club

Come inviato speciale ci sarà Alvin, molto amico di Ilary Blasi che ha ammesso di aver stretto un patto segreto con lui: “Mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare. Quando torna lo chiuderà in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”. La conduttrice durante l’intervista ha svelato di non avere particolari progetti per il futuro dopo il reality: “Dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno. In mezzo c’è l’estate poi… Dio vede e provvede”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA