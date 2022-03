Isola dei Famosi 2022 in Honduras, la location/ Naufraghi ancora a Cayos Cochinos

L’Isola dei famosi 2022 andrà in scena in una location ormai divenuta nota ai telespettatori: i concorrenti, infatti, anche quest’anno sbarcheranno a Cayos Cochinos, un arcipelago che si trova in Honduras. Esso è composto da due isole principali abitate dalle popolazioni locali (Cayo Cochino Mayor e Menor) e da quattordici isolotti corallini. I naufraghi, in base ai vari scenari previsti dalla trasmissione, si sposteranno da una spiaggia all’altra.

Ilary Blasi spiazza Silvia Toffanin/ "All'Isola dei Famosi mi levo le mutande..."

È dal 2011 che questo splendido scenario ospita il reality show. Le prime tre edizioni, che sono state trasmesse su Rai 2, si erano svolte invece nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana. Unica eccezione nel corso dell’ultimo decennio, invece, è rappresentata dalla settima edizione, che si è svolta Corn Island, in Nicaragua, perché l’Honduras in quel periodo ha dovuto fare i conti con un colpo di stato. La situazione, ormai da diversi anni, è tuttavia tornata alla normalità, per cui anche in questa occasione Cayos Cochinos tornerà a fare da sfondo all’Isola dei famosi.

Cristian, Chanel e Isabel Totti, figli Francesco e Ilary Blasi/ Una bella famiglia

Isola dei Famosi 2022, la location: non ci saranno isole segrete

La novità dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi è che non ci saranno location segrete: i concorrenti vivranno nelle isole principali alla luce del sole. “Diremo subito le cose come stanno. Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno fra loro”, ha chiarito la conduttrice Ilary Blasi. I protagonisti sono dunque pronti a sbarcare questa sera a Cayos Cochinos, probabilmente con il consueto lancio dall’elicottero.

Dal meraviglioso mare dei Caraibi arriveranno dunque a nuoto alla spiaggia dell’isola dell’Honduras. Essa sarà il principale sfondo di questa avventura, insieme agli altri che i telespettatori hanno già imparato a conoscere in questi anni. Tra questi c’è, ad esempio, la Palapa, ovvero il luogo da dove i concorrenti si collegano per in ogni puntata del lunedì sera e dove effettuano le nomination, che si trova nell’isola principale ed è adiacente alla spiaggia di Playa Palapa.

Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi svela il patto segreto con Alvin/ "Quando torna.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA