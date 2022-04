Isola dei Famosi 2022, invasione di granchi e maltempo/ Alvin “giorni difficili…”

Isola dei Famosi 2022: nuova ondata di maltempo

Nuovi problemi in vista per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, alle prese con una nuova incredibile ondata di maltempo. Il meteo in Honduras in questa edizione del reality non smette di creare disagi e dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, con i concorrenti messi in sicurezza in alcune capanne in attesa del ritorno del bel tempo, adesso si ritrovano a fronteggiare una doppia problematica. Stando alle ultime notizie che giungono dai profili social di Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, pare che le piogge insistenti ed il vento siano tornati a rendere complicata la sopravvivenza dei nostri naufraghi.

Ivano Michetti diffida l'Isola dei Famosi 2022/ "Silvano Michetti? Né blasfemia né bestemmia"

A mettere a dura prova i concorrenti del reality show di Canale 5, però, non sarebbe solo la tempesta in atto ma anche una invasione di granchi. “Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili”, ha commentato Alvin attraverso i suoi social, tenendo così i telespettatori costantemente informati su ciò che sta accadendo in Honduras.

Federico Perna: "Video hot di Guendalina Tavassi? Apparenza inganna"/ "Dà fastidio…"

Invasione di granchi all’Isola dei Famosi 2022: “attacco notturno”

Momenti di alta tensione all’Isola dei Famosi 2022. La pioggia non lascia tregua ai naufraghi dell’edizione che almeno per ora sono stati costretti a mettere da parte eventuali liti e battibecchi sul cibo per concentrarsi sui disagi delle ultime ore. Pare infatti che a rendere complicata la loro permanenza sia anche la presenza massiccia di granchi. Ad informarci sulla situazione è stato il profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi, sul quale si legge: “Torna il maltempo sull’isola e i Naufraghi devono affrontare di nuovo la pioggia! Riusciranno a proteggere il fuoco?”.

Federico Perna e Guendalina Tavassi pronti per un figlio/ "Prima di partire…"

Non è tutto però, poiché, prosegue, “a rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i Naufraghi”. Tutto ciò sta accadendo alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma per domani, lunedì 11 aprile: che ci sia nuovamente il rischio che possa saltare l’appuntamento per via del maltempo? Ne sapremo di più in queste ore, grazie agli interventi sempre puntuali di Alvin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA