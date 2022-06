Isola dei Famosi 2022, la classifica finale/ Critiche per Luca Daffrè che…

Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria esprime il suo disappunto: “Il podio doveva essere diverso”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale dell’Isola dei Famosi. Il pubblico ha decretato come vincitore Nicolas Vaporidis. L’attore ha vinto l’Isola dei Famosi imponendosi con l’87% dei voti al televoto finale contro Luca Daffrè. Terza classificata Carmen Di Pietro. Il pubblico a casa però non ha gradito questo risultato. In tanti infatti si aspettavano che la sfida finale al televoto potesse essere tra Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Anche in studio ci sono stati dei malumori. L’opinionista Vladimir Luxuria ha espresso il suo malcontento: “Il podio sarebbe dovuto essere diverso”, ha dichiarato.

La stragrande maggioranza del pubblico avrebbe voluto vedere arrivare in finale assieme a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro altri naufraghi. In particolare, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi. Purtroppo però Alessandro e Guendalina hanno abbandonato il reality dopo aver saputo la notizia del prolungamento mentre Edoardo è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Particolarmente criticato è stato Luca Daffrè che si è trovato in finale contro Nicolas Vaporidis benché non fosse tra i concorrenti preferiti dal pubblico. Mercedesz, Maria Laura e Nick hanno giocato bene in questa edizione ma non sono riusciti a fare breccia nel pubblico.

Isola dei Famosi 2022, polemiche per il secondo posto di Luca Daffrè

Sui social sono piovuti apprezzamenti positivi per la vittoria di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi ma non sono mancate le critiche. C’è chi ha insinuato il dubbio che la vittoria fosse studiata a tavolino dall’inizio. “Una vittoria scontata”, scrive un utente sui social. Per alcuni a vincere questa edizione sarebbe dovuta essere Carmen Di Pietro. La donna ha conquistato il pubblico con la sua ironia, complici anche i siparietti con il figlio Alessandro Iannoni. Nicolas Vaporidis però ha conquistato la vittoria perché è riuscito ad essere se stesso senza lasciarsi condizionare dal contesto. Non ha costruito storie d’amore per strategia ma anzi ha saputo tutelare il suo privato difendendosi dai colpi del gossip.

Sui social c’è chi scrive: “E’ sempre stato un ragazzo riservato. Non ha mai fatto cavolate e non ha mai dato adito a scandali. Sono contenta che Nicolas si sia messo a nudo proteggendo dal gossip i suoi affetti più cari anche se un po’ si è sbottonato”. Alcuni sperano che questo reality possa essere un rilancio per la sua carriera da attore. Nicolas si è mostrato umile anche quando il telefono non squillava più e ha deciso di aprirsi un ristorante a Londra. Nonostante si sia mostrato allergico alle dinamiche televisive, ha saputo conquistare il pubblico con i valori dell’umiltà, della sensibilità e dell’altruismo.











