Isola dei Famosi 2022, naufraghi a rischio “condizioni climatiche estreme”/ Alvin allarmato

Non sarà una puntata facile per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 e non solo per le numerose polemiche che hanno sin da subito iniziato a movimentare il gruppo. È Alvin ad annunciare ad inizio puntata che le condizioni climatiche in Honduras sono molto complicate per il gruppo perché è probabilmente la giornata più calda da quando è iniziata questa avventura. “Di tutti i cinquanta giorni passati qui in Honduras, questa è la giornata più difficile. – esordisce infatti Alvin in diretta, per poi spiegarne il motivo – Non lo dico per compassione ma a livello di calore rischiamo di toccare i 42 gradi percepiti. È pazzesco, non si muove più un’onda”. Il calore è tanto, dunque, e questo metterà a dura prova i naufraghi rimasti in gara per le varie prove che dovranno affrontare.

Nicolas Vaporidis, infortunio all'Isola "Pustola alla mano"/ Interviene il dottore: "Niente prova leader"

Caldo forte all’Isola dei Famosi 2022 e naufraghi a rischio

Se qualche settimana fa erano i temporali a dominare l’Isola dei Famosi, stavolta è il cocente sole e l’assenza di vento a mettere a rischio i naufraghi che, vista la fame, potrebbero nel peggiore dei casi accusare un malore. Al fianco dei naufraghi c’è sempre una équipe medica pronta ad intervenire in caso di qualsiasi malore o infortunio dei naufraghi.

LEGGI ANCHE:

ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Eliminati e diretta: Mercedesz si dichiara! (15a puntata)Maria Laura De Vitis a rischio "anoressia"?/ Timori all'Isola dei Famosi, ecco perchè

© RIPRODUZIONE RISERVATA