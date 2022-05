Isola dei Famosi 2022, nomination e pagelle 19a puntata/ Guendalina e Alessandro vincitori morali

Pagelle Isola dei Famosi 2022, 19a puntata: Gennaro subito fuori, Carmen sempre favorita…

Si è conclusa la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con le immancabili nomination. A rischio eliminazione ci sono Maria Laura De Vitis, invisibile durante tutta la serata (Voto N.C.) e Roger scelto dal leader Luca Daffrè (voto 6). Questa settimana ad essere eliminato dalla Palapa è stato il modello Gennaro Auletto che ha perso al televoto contro Roger, Estefania e Luca. Il modello durante la settimana si è scontrato con Carmen Di Pietro dimostrando di essere un tantino tanto permaloso; un atteggiamento che la stessa Vladimir Luxuria gli fa notare durante la puntata, ma Gennaro una volta eliminato cosa fa? Prima di abbandonare la Palapa lascia il bacio di Giuda proprio a Carmen di Pietro dimostrando di non aver capito davvero nulla. (Voto 3).

Durante la puntata però sono i naufraghi veterani ad essere al centro dell’attenzione con una scelta importante che riguarda il loro futuro nel programma. Dopo la notizia del prolungamento fino al prossimo 27 giugno, i naufraghi sono tenuti a decidere se abbandonare o restare in gioco. Nicolas Vaporidis (voto 5) come Lory Del Santo (voto 5) restano in gioco. Anche Carmen di Pietro (voto 7) decide di proseguire la sua avventura in Honduras, ma durante la puntata diverte anche con una prova di affinità con Edoardo Tavassi.

Se Carmen Di Pietro si conferma ancora una volta la regina di questa edizione (voto 7), i vincitori morali della diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 sono Alessandro e Guendalina. Il figlio di Carmen Di Pietro, infatti, decide di abbandonare il gioco per tornare a casa per motivi di studio ed universitari. Il dovere chiama e pur di non perdere una sessione di esami, Alessandro non vuole sentire ragioni e consigli nonostante tutti abbiano cercato di persuaderlo a restare. Non sono bastate le parole di Ilary Blasi, Nicola Savino, Vladimir Luxuria e del migliore amico Edoardo, visto che Alessandro ha dimostrato, nonostante la giovanissima età, di essere un ragazzo determinato e con la testa sulle spalle. (Voto 8)

Anche Guendalina Tavassi ha deciso, a sorpresa, di lasciare il gioco per tornare in Italia dai suoi figli, ma anche per risolvere un problema di cui non può parlare. La naufraga è visibilmente provata e triste nel dover confermare la sua scelta di lasciare il gioco lasciando così per sempre la possibilità di esserne la vincitrice. (Voto 8)











