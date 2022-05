Isola dei Famosi 2022, nuovi concorrenti in arrivo?/ “Prossimamente tre uomini…”

Nuovi concorrenti in arrivo all’Isola dei Famosi 2022?

Continua il doppio appuntamento su Canale 5 con la diretta dell’Isola dei Famosi, che ci attende domani 13 maggio con il sedicesimo appuntamento. Solo pochi giorni fa in Honduras sono sbarcate tre bellissime concorrenti – Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli – che in pochi giorni hanno smosso e scombussolato l’equilibrio del gruppo. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, gli arrivi non sono ancora finiti. “Nuovi ingressi all’Isola. Tre uomini, prossimamente”: è questo ciò che scrive in questi minuti Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, annunciando di fatto l’arrivo di tre nuovi concorrenti in Honduras.

Isola dei Famosi 2022, tre uomini in arrivo?

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 è pronto ad allargarsi ancora? Stando alle indiscrezioni dell’esperta di gossip, sarebbero in arrivo tre uomini, eppure la notizia va in contrasto a quanto riportato di recente da TvBlog. Il portale ha infatti fatto sapere che non dovrebbero esserci nuovi concorrenti in arrivo all’Isola 2022: “A quanto sappiamo, no”, la risposta alla domanda diretta. Eppure la situazione potrebbe essere cambiata. Al momento i canali ufficiali del reality condotto da Ilary Blasi non hanno annunciato nuovi concorrenti, il che vuol dire che bisognerà attendere ancora un po’. D’altronde, visto che la finale dell’Isola è prevista per il 27 giugno, tempo per accogliere nuovi naufraghi non manca.

