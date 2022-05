Isola dei Famosi 2022, pagelle 14a puntata/ Carmen di Pietro senza ritegno! E Laura..

Isola dei famosi 2022, pagelle 14a puntata: Mercedesz, Maria e Fabrizia ingresso troppo

Ed eccoci con le pagelle della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Una puntata che vede finalmente sbarcare sull’isola le nuove concorrenti Mercedesz, Maria e Fabrizia, già soprannominate le Conquistadores. Le naufraghe, in realtà, hanno vissuto una parte marginale nel corso della puntata, al contrario di quanto ci si potesse aspettare da tre personalità di rottura. Voto 5 per tutto il trio, in attesa di vederlo all’opera nel corso dei prossimi giorni.

Chi non passa la serata nell’ombra, invece, è Vladimir Luxuria, che si presenta in studio con una capigliatura afro ed un vestito nero, dotato di un vistoso fiocco giallo ben in vista. Voto 7 per l’esuberanza. In Honduras, invece, si vede Federico, il ‘cuore’ di Guendalina Tavassi, che impazzisce quando lo vede tuffarsi per lei dall’elicottero.

Guendalina Tavassi si sottopone al taglio di capelli di suo fratello Edoardo, regalando al pubblico dell’Isola die Famosi una gag imperdibile. “Mi buchi una tet*a”, gli ha urlato preoccupata Guendalina, temendo che il fratello si facesse prendere la mano con le forbici. Voto 7 al siparietto. C’è poi il deludente triangolo amoroso formato da Beatriz, Roger e Estefania: Ilary Blasi sperava che il confronto regalasse scintille e suspense, invece è andato in archivio senza particolari scossoni. Insomma, tanta noia. Voto 4.

Non delude, invece, Carmen di Pietro che durante la prova ricompensa si infila un pezzo di parmigiana nel reggiseno. La fame, d’altronde, non conosce regole. Voto 6,5. Per quanto concerne le nomination, dopo l’eliminazione di Clemente Russo, a finiscono al televoto la moglie Laura Maddaloni e Lory del Santo.











