Isola dei Famosi 2022 pagelle 15a puntata/ Maria Laura e Alessandro nuova coppia? Estefania gela Roger

Isola dei Famosi 2022, le pagelle: è pace tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi

La 15a puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con l’ingresso in nomination di Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory del Santo e Marco Cucolo. L’inizio della puntata è stata caratterizzata dalla lite tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi a seguito di una lite avvenuta durante il momento della pesca. Nicolas Vaporidis ha duramente attaccato Edoardo con cui fin dal suo arrivo aveva stretto un rapporto d’amicizia. L’attore poi ha ribadito il suo affetto nei confronti del ragazzo durante la scelta della concorrente preferita, scegliendo Mercedesz Henger per fare un favore al suo amico Edoardo. (Voto 7,5). Edoardo Tavassi durante la lite con Nicolas Vaporidis non ha risparmiato parole dando del falso al suo ex amico aiutato anche dal supporto di sua sorella, il gesto fatto da Nicolas come affetto nei confronti di Edoardo è stato molto apprezzato non solo dai diretti interessati che tra commozione generale si sono abbracciati, ma anche da tutto il pubblico e gli opinionisti in studio. (Voto 7,5).

Guendalina Tavassi questa sera ha conquistato la prova leader terminando nel minor tempo possibile un percorso ad ostacoli molto complicato. La leader si è schierata contro Maria Laura De Vitis nominandola perché ritenuta falsa nei confronti di Alessandro Iannone. (Voto 8), Roger Balduino questa sera è stato colto in fragrante nell’infrangere le regole dell’Isola dei Famosi 2022, il naufrago ha cercato di corrompere il medico dello staff per consegnare un bigliettino ad Estefania che a sua volta non ha reagito bene al messaggio del fidanzato per via di qualche suo comportamento che non ha ritenuto giusto. Il naufrago brasiliano questa sera è stato accusato da molti dei suoi compagni per via del comportamento avuto non solo questa sera durante la diretta, ma nel corso del fine settimana quando ha deciso di non voler unire i due gruppi di naufraghi per dividere la cena. (Voto 6). Mercedesz Henger ha conquistato subito la simpatia di tutti i naufraghi, soprattutto nei confronti di Edoardo Tavassi che ha cercato di mettere in mostra il lato migliore di sè (Voto 8).

Durante l’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni è riuscito finalmente a separarsi da sua mamma battendola alla sfida dell’uomo honduregno riuscendo a conquistare una cena romantica con una delle nuove naufraghe. Il ragazzo ha scelto di cenare e di conoscere meglio Maria Laura De Vitis che ha manifestato pubblicamente il suo interesse verso il ragazzo. (Voto 8). Sono in molti a pensare che Carmen Di Pietro abbia scelto volontariamente di perdere la sfida contro suo figlio per concedergli un po’ di indipendenza, anche se la donna ha ammesso di aver perso perchè stremata dalla prova, a noi piace pensare che la donna abbia deciso di lasciare più spazio a suo figlio a tal punto da rinunciare anche ad una cena prelibata. (Voto 8)

Ad abbandonare questa sera la Playa Palapa sono state due concorrenti donne: la prima è stata Laura Maddaloni a seguito della sconfitta al televoto con Lory del Santo. La sportiva è partita alla volta di Playa Sgamada in cui finalmente si è ricongiunta con suo marito e con cui potrà passare qualche momento insieme. (Voto 7). Anche Fabrizia Santarelli, dopo appena due giorni a playa Palapa si è trasferita su playa Sgamada a seguito del televoto flash tra lei e Maria Laura De Vitis. Prima di partire però la ragazza ha dato il suo bacio di Giuda alla compagna accusandola di essere falsa e di aver programmato la storia con Alessandro Iannone ben prima di conoscere il ragazzo solo per strategia. (Voto 6,5).











