Isola dei Famosi 2022, pagelle 16a puntata/ Roger in ospedale! Estefania lo asfalta

Isola dei Famosi 2022, le pagelle della 16a puntata: Roger, giornata da incubo!

Sedicesima puntata da incubo per Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022. Il modello brasiliano viene asfaltato nell’attesissimo confronto con Estefania (voto 6,5), visibilmente irritata dal doppiogiochismo del naufrago. La showgirl gliene dice di tutti i colori per aver tenuto il piede in due scarpe con lei e la sua ex Beatriz; lui, dal canto suo, replica con stoccate al veleno. Tutto questo prima di farsi male durante la prova di forza contro Clemente Russo.

Ad un tratto, infatti, Roger si accascia a terra e fa piombare lo studio in uno stato di preoccupazione. Per fortuna poi si apprende che è solo un problema ad una caviglia. Puntata da dimenticare, in ogni caso, per il brasiliano. Voto 4. Lascia definitivamente l’Isola dei Famosi, invece, Laura Maddaloni (voto 5,5). La moglie di Clemente Russo accetta di buon grado il verdetto del pubblico, ormai stanca e sfinita dalle dinamiche del gioco.

Isola dei Famosi 2022, pagelle: Nicolas si commuove per la fidanzata

Anche Marco Cucolo è stato punito dal pubblico nel primo televoto; finalmente lo abbiamo visto esporsi nel momento in cui accusa Roger Balduino di non essere leale e di averlo usato. Voto 6. Nicolas Vaporidis, invece, si commuove e mostra il suo lato più sensibile quando riceve la lettera della sua misteriosa fidanzata. Peccato che, in generale, sia sempre molto più abbottonato. Voto 6,5. Delle nuove arrivate non convince la Santarelli, ancora in ombra. Mentre Mercedesz Henger (4,5) non sembra molto sincera nei confronti di Edoardo Tavassi (4,5). Staranno solo giocando?

E poi c’è la solita crisi di Carmen di Pietro (voto 6,5), gelosa del figlio Alessandro (6), sempre più vicino a Maria Laura De Vitis (5), anche se quest’ultima lo ha scavalcato durante le nomination, condannando al televoto – a nome della coppia – il povero Blind. Con lui anche Lory, Nick e Nicolas Vaporidis.











