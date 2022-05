Isola dei Famosi 2022 pagelle 21a puntata/ Estefania falsa? Mercedesz ‘tenta’ Edoardo, Roger si ritira?

Isola dei Famosi 2022, le pagelle 21a puntata

Si è conclusa la ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con l’eliminazione definitiva di Marco Maccarini che durante la sua esperienza in Honduras ha sollevato diverse polemiche con tanti altri naufraghi. Lory Del Santo questa sera è stata al centro di alcune polemiche nei confronti di Nicolas Vaporidis e con Cicciolina durante le nomination, la donna ha saputo difendersi e far valere la sua opinione (Voto 7). Edoardo Tavassi in coppia con Carmen Di Pietro ha procurato a tutti i naufraghi una ricompensa gustosa: la cioccolata. Ma ciò che più intriga il pubblico è la sua possibile relazione con Mercedesz Henger. I due una volta finito il reality approfondiranno la conoscenza reciproca? (Voto 7)

Dopo l’abbandono di Alessandro, Maria Laura De Vitis sembra avere un interesse particolare per Luca e durante le nomination ha ammesso che il ragazzo sia il suo prototipo sia caratterialmente che fisicamente…succederà qualcosa? (Voto 6,5). Carmen Di Pietro questa sera è stata fondamentale per molti naufraghi che grazie al gioco fatto dalla donna con Edoardo Tavassi potranno mangiare della cioccolata. La donna nell’ultimo periodo ha perso un po’ di centralità all’interno del programma anche a causa dell’abbandono di suo figlio Alessandro, ma riesce sempre a ritagliarsi i suoi momenti al centro dell’attenzione (Voto 7).

Nicolas Vaporidis questa sera all‘Isola dei Famosi 2022 ha avuto due discussioni di lunga data: con Marco Maccarini e con Lory Del Santo, tutti i naufraghi non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca e non perdono occasione per confrontarsi e ribadire il proprio astio reciproco. (Voto 6,5). Il flirt tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sembra progredire quotidianamente e questa sera i due durante la prova del bacio in apnea hanno avuto qualche movimento secondo molti telespettatori abbastanza sospetto. La ragazza ha anche rivelato ad una sua amica di essere pronta a iniziare una storia fuori dal reality (Voto 6,5). Estefania Bernal dopo aver ammesso pubblicamente l’essere stata esclusa dal resto del gruppo dei naufraghi, durante l’ultima puntata ha ritrattato ammettendo di non essersi mai sentita esclusa, se non nel giorno specifico dello sfogo. Il suo cambio di alleanze però, non ha convinto molti dei naufraghi che questa sera hanno deciso di nominarla portandola ad essere la concorrente più votata da parte del gruppo. (Voto 6)

L’esperienza di Marco Cucolo all’interno dell’Isola dei Famosi 2022 ha portato il naufrago a far emergere qualche lato del suo carattere fino a questo momento sconosciuto al grande pubblico, il concorrente questa sera è andato contro alcune idee della sua dolce metà Lory Del Santo, ammettendo pubblicamente gli errori della donna (Voto 7). Pamela Petrarolo non è riuscita a superare il secondo televoto flash della serata ed è approdata su playa Sgamatissima dove avrebbe dovuto convivere con Roger Balduino, il brasiliano però, a causa del suo infortunio alla caviglia ha dovuto abbandonare l’isola per recarsi in ospedale. La donna riuscirà a passare indenne la notte da sola sulla playa? (Voto 7).

