Isola dei Famosi 2022, pagelle 5a puntata/ Silvano Michetti e il bestemmia-gate, eliminato Melandri

Isola dei famosi 2022, pagelle 5a puntata: Silvano Michetti già nel polverone

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 porta nuovi naufraghi in Honduras. La nuova coppia è quella formata da Nick Luciani e da Silvano Michetti, subito protagonista nelle nostre pagelle. Silvano, il batterista e co-fondatore dei Cugini di Campagna va in crisi quando deve lanciarsi dall’aereo, ritardando il tuffo facendo sprofondare nel panico Ilary Blasi. Poi, una volta approdato sull’isola, finisce al centro di un polverone per una presunta bestemmia che ha diviso il web. Voto 6,5.

Laura rischia tutto per Clemente, a L'isola dei Famosi/ Luxuria: "Non sei sesso debole..."

Tra gli altri protagonisti Floriana Secondi, che scatena venti di battaglia su Marco Melandri, umiliato (e poi eliminato) in una delle prove proprio da Floriana. Voto 8 all’ex gieffina. Simpatico, ma anche abbastanza scontato, il siparietto tra Ilona Staller-Lory del Santo che indossano i panni di sex planner, dispensando consigli agli altri naufraghi. Voto 6.

Isola dei Famosi 2022/ Eliminati, diretta: Roger e Ilona in nomination (5a puntata)

Isola dei famosi 2022: i Tavassi nell’ombra, Estefania al veleno con Lory del Santo

Ancora nell’ombra, invece, i fratelli Tavassi. Guendalina, soprattutto, è rimasta ai margini dello show. Ma è arrivata da poco e ha ancora tutto il tempo di mettere pepe al programma. Voto 5. Ci sono poi le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria, dopo il battibecco accesissimo della settimana scorsa. L’attore romano è apparso molto sincero, ma anche piuttosto suscettibile. Voto 5,5. Carmen Russo e Laura Maddaloni, invece, sono costretti a dividersi al termine della puntata, ma in compenso commuovono e si commuovono quando ricevono la lettera delle tre figlie. Voto 6,5.

Silvano Michetti bestemmia all'Isola dei Famosi?/ Un video lo inchioderebbe ma...

In discesa, invece, Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, più pacati del solito. Forse troppo. Voto 5. Ci pensa Estefania Bernal ad accendere la miccia, di tanto in tanto, rispondendo alle provocazioni di Lory del Santo. Voto 6,5. In studio, invece, il pepe lo mettono Savino e Luxuria, un’accoppiata sempre più in crescita rispetto alle prime puntate. Voto 6,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA